Grande Fratello, Anita rivede Alessio: “Ho scoperto una cosa”. Il video

In alto il video dell'incontro tra Anita e Alessio

Durante la puntata del Grande Fratello in onda oggi giovedì 21 marzo, tra le dinamiche che vedono i concorrenti protagonisti ce n'è stata anche una con Anita e Alessio coinvolti. I due, ormai, sono una coppia. Ma lei, la scorsa puntata, è stata eliminata. Quindi stasera ha deciso di fare una sorpresa ad Alessio. Cosa si sono detti?

L'incontro di Anita e Alessio

Alessio è stato freezato ed è entrata Anita: "Non puoi parlare", ha esordito per poi baciarlo. "Io sono fuori, lo sai - ha detto lei -. Ma non riesco a dormire, passo il tempo a guardarvi. Passo le giornate a guardarvi. Ogni cosa, ogni discorso è sulla mia gattina Petunia, che hai capito che è importante. Ho sentito tutto, tutti i discorsi. Per questo non riesco a staccarmi".

E ancora Anita: "Sono felice perché sei tu fino alla fine. Continua a essere polemico come sei. Questa è una delle cose che più mi piace di te. Poi c'è una cosa che voglio dirti, ossia che ho scoperto fuori che 'non è la bolla'". Insomma Anita ha capito che il sentimento continua anche fuori dalla Casa". Poi si sono abbracciati e baciati, tra gli applausi del pubblico.

"Ma stai sempre a parlare di me? Ma la finisci. Sto raccogliendo tutto il materiale per dimostrarti che il sottone sei tu. Ti giuro parli sempre di me", ha detto lei. Lui ha ammesso che è così e poi hanno riso insieme. Allora Cesara ha detto: piacerà Alessio ai tuoi? Anita quindi: "Ho parlato con i miei e.. mah in realtà loro hanno capito però dicono che è una infatuazione. Mio padre ha detto che per ora non vuole vedere nessuno".