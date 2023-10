Grande Fratello, Annamaria Bernardini de Pace contro il papà di Heidi: "L'ha mortificata. Siamo tornati indietro di 50 anni"

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri 17 ottobre, Myrta Merlino ha parlato anche del Grande Fratello. Tra gli ospiti in studio c'è stata anche Annamaria Bernardini de Pace, la nota avvocata, la quale ha commentato una vicenda relativa al GF e, come al suo solito, non si è affatto risparmiata. "Ora si parla di sentimenti, anzi di amore e di una questione su cui spesso si ironizza, ma in realtà c'è poco da ironizzare perché è molto attuale: la differenza d'età tra due persone che si amano e si scelgono", ha esordito la conduttrice. La quale poi ha aggiunto: "Questa questione ieri è entrata pure nel dibattito del Grande Fratello. È successa una cosa molto particolare: un padre che entra in casa per dire alla figlia che non gli piace che lei cominci una storia con un uomo così più grande di te. Guardate, perché la persona di cui parlo è proprio lei, Heidi". Quindi il servizio.

Tornati in studio, Bernardini de Pace ha tuonato: "Io non l'ho visto ieri sera, ma oggi sui social sì. Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni". "Secondo me è meglio quando la donna è più grande e l'uomo è più piccolo", ha poi aggiunto divertita. La clip dell'intervento di Bernardini de Pace è stata ripubblicata sui social. Cosa hanno scritto gli utenti?



La reazione dei fan del programma non è stata delle migliori. Secondo gli utenti, infatti, Massimiliano Varrese sarebbe stato troppo difeso durante la trasmissione. "Non è questione di età ma di comportamenti", ha specificato un utente. E ancora altri commenti: "Vergognatevi! Massimiliano era morboso con Heidi. Lei era in seria difficoltà tant'è vero che non gli ha mai permesso di avvicinarsi più del dovuto. Ci sono dei video", "Il padre di Heidi ha fatto non bene ma benissimo. Ce ne fossero di padri dome lui.. ha avuto la forza di fare quello che non fece il padre di Sophie, ovvero allontanarla da un ratto". Parole durissime, ma molto diffuse.