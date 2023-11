Grande Fratello, Beatrice incontra l'ex marito ed è subito magia: "Grazie amore"

Un amore potente e vivo è quello che lega Beatrice Luzzi e il suo ex marito Alessandro Cisilin, giungo al Grande Fratello per fare una sorpresa alla gieffina che nei giorni scorsi ha espresso il bisogno di confrontarsi con il padre dei suoi figli, Valentino ed Elia. Un momento magico, pieno di rispetto, di affetto, di tenerezza, tanto che i due riescono a fare ingelosire Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi (non che ci voglia molto nel caso di quest'ultimo...) e a sorprendere i fan i quali sui social sfornano commenti a dir poco euforici sulla coppia.

Cos'è successo

Come di consueto in questi momenti, Beatrice viene freezata poco prima di rivedere l'ex marito entrare nel Tugurio del Grande Fratello. Lei sorride, e quando lo vede entrare, scoppiando a piangere di gioia, esclama: "Amore, grazie". Lui entra lentamente e si avvicina con estrema eleganza, per poi dirle: "Sei strepitosamente bella. Sei donna, madre, artista, infinita. Sono davvero emozionato. Solo, secondo me, tu ci manchi un po' meno di quanto noi manchiamo a te, perché ti vediamo, sei presente. E anche perché le cose che accadono in Casa sono molto più leggere nel mondo fuori rispetto a quelle che vive chi ovviamente sta dentro queste 4 mura. Noi le viviamo in modo leggero, con grandissima fiducia, ammirazione, simpatia per te. I nostri figli sono estremamente saggi, divertiti e felici, e questo grazie a loro stessi e alla prova strepitosa che ci stai dando e che mi rende molto molto fiero di te, anche se non so se si possa dire tra ex. I ragazzi stanno alla grande, aiutati probabilmente anche da tutto il mondo che li circonda, dai loro amici, tutti molto empatici e discreti. Siamo tutti molto fieri di te, stai facendo un figurone Beatrice. Qualsiasi scelta tu abbia fatto o farai, vivila con totale fiducia in te stessa, perché noi abbiamo fiducia in te".

Una volta terminato il freeze, lei sorride e lo abbraccia forte per diversi minuti, creando un momento ricco di pathos, tanto che i due sembrano tuttora innamorati, nonostante siano separati da 4 anni. Nel frattempo Alessandro le massaggia la testa e le sussurra all'orecchio: "Sei veramente speciale, e vedere come ti muovi qua dentro mi ha reso ancora più orgoglioso di ogni cosa che abbiamo fatto insieme e di quello che siamo e saremo sempre. Sto dalla tua parte, non so se lo hai sempre capito, non so se sono sempre stato bravo a esprimerlo, ma è così e lo sarà sempre." La coppia sembra non volersi separare, ma Signorini interviene: "Beatrice, Alessandro, vorrei parlare con voi. Poi vi riabbraccerete".

L'amore è nell'aria

Il conduttore racconta le sue sensazioni nel vedere la coppia insieme e più unita che mai: "Intanto, voi non state più insieme da 4 anni ma sembra che non vi siate mai lasciati, e questo è bellissimo. È proprio la dimostrazione che un amore grande non finisce mai. Rimangono l'affetto, la stima, l'intimità. Chissà che questo non sia il vero amore... Oltre ai due figli meravigliosi che avete, naturalmente." Alessandro dice: "Loro sono il perno, però c'è quell'incontro, quel momento iniziale che non si dimentica.

Signorini non si lascia scappare l'opportunità di riferire all'uomo una frase "detta" dall'attrice in precedenza: "Beatrice l'altro giorno si è lasciata scappare un'osservazione: 'Caspita, avrei proprio bisogno del consiglio di Alessandro su come comportarmi con Garibaldi e Massimiliano'". L'ex marito ride e la Luzzi ribatte: "No, non è vero. Questa è una bugia. Avevo detto di aver bisogno di vederlo e abbracciarlo". Alessandro risponde alla domanda indiretta del conduttore: "Io spero che Beatrice se la goda come tutti gli altri. Stando in una Casa non è facile, non la invidia nessuno. Quindi le auguro rapporti belli, ma in libertà, con leggerezza". Signorini esclama a gran voce: "Luzzi, tu devi rimetterti con Alessandro". La diretta interessata confessa: "No, noi stiamo bene così", e poi chiede al padre dei suoi figli: "E invece che ne pensi di Alfonso?" Il conduttore ride e subito dopo afferma: "Luzzi, sei davvero tremenda".

Infine, l'attrice scopre in diretta che i suoi fan vorrebbero vederli di nuovo insieme (con Alessandro), una coppia. Lei è felice del loro apprezzamento e fa un appello, proponendo di trovare un'altra parola per identificare l'ex compagno di vita al posto di usare la frase 'padre dei miei figli'.