Grande Fratello, Beatrice incontra i figli e conferma: "Varrese è vigliacco". La reazione di Massimiliano

Nel video in alto, l'incontro tra Beatrice, i figli e Simba

Al Grande Fratello Alfonso Signorini organizza una sorpresona per Beatrice, la quale da giorni è indecisa sulla sua permanenza nella Casa perché dice di aver bisogno di guardare i suoi figli negli occhi per capire davvero come stanno vivendo questi giorni senza di lei: ha paura che il troppo distacco possa provocare danni a lungo andare. Il conduttore la accontenta proprio durante la diretta dell'11 dicembre, facendo uscire i due ragazzi - Valentino ed Elia - da un pacco sorpresa. Peccato che la donna si lasci andare a un commento poco carino nei confronti di Massimiliano Varrese.

L'incontro tra Beatrice e i figli

Prima del tanto atteso momento, Alfonso Signorini chiede a Valentino ed Elia come sia veramente la loro mamma e il primo afferma con convinzione che l'attrice è semplicemente sé stessa nel programma: "Si comporta come a casa". Anche Elia dice la sua su Beatrice, affermando che nella vita quotidiana "ci lascia passare molte cose ed è simpatica. È un'amica". Subito dopo la Luzzi esce dalla porta rossa e sorrise nel vedere un dono gigantesco tutto per lei, regalo grazie al quale ritrova i suoi adorati figli, quasi spolerandosi l'evento da sola: "Ci sono i ragazzi?". Da qui inizia un interminabile e commovente abbraccio, seguito dall'ingresso del piccolo amico a quattro zampe: "No, questo è troppo", urla Beatrice con voce rotta dall'emozione per poi coccolarlo fino a che non si alza in piedi per tornare ad abbracciare Elia e chiedergli: "Come faccio, amore? Dimmi la verità: quando ti manco?" Iniziano le domande di rito di una madre che sente la mancanza dei propri figli e vuole sapere cosa si sta perdendo delle loro vite. "State soffrendo per tutto questo fango che mi buttano addosso?", chiede Beatrice. Loro rispondono: "Siamo abituati", e poi Valentino le ricorda: "Se tu esci, gli dai solo soddisfazione".

La protesta di Varrese

Dopo il breve saluto di Fiordaliso e Vittorio, i due gieffini preferiti dai figli di Beatrice, Valentino dice all'orecchio della madre: "Non è un uomo. Si comporta così ma non è un uomo, è un gran vigliacco. Basta, non gli dare ascolto". Beatrice chiede conferma: "Varrese? Non lo so, me lo devi dire", ma il ragazzo preferisce non pronunciare il suo nome e alla fine risponde con un semplice "sì". Lei commenta: "Sì, veramente... Io non lo so. Varrese è stato tutto il giorno oggi a corteggiarmi e stasera mi ha attaccato di nuovo. Lo so, è un nostro momento ma io non ce la faccio più. Voglio venire a casa da voi". Prima di lasciare il GF Valentino aggiunge: "Stai dando un grande esempio a tante donne. Ti stai comportando molto bene". Al suo rientro nel salone, Massimiliano sbotta: "Non credo che sia corretto portare certi messaggi dall'esterno".