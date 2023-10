Grande Fratello: Beatrice passa da Gerard Butler ad Alfonso Signorini, Cesara gelosa

Non è certamente uno dei momenti più incisivi della quattordicesima puntata del Grande Fratello, ma sicuramente il più divertente e virale della serata. Alfonso Signorini svela agli inquilini del Loft di Cinecittà chi è l'attore hollywoodiano con cui Beatrice Luzzi ha avuto una storia d'amore tanti anni fa, quando i due erano molto più giovani: si tratta di Gerard Butler, conosciuto a Ischia durante un festival di cinema. Tutti restano senza parole, soprattutto Massimiliano Varrese che, per strategia o reale interesse, sta cercando di avvicinarsi alla gieffina. L'espressione di quest'ultimo la dice lunga su quanto sta pensando: "Come posso competere?", ma pure Giuseppe Garibaldi, forse, si sta chiedendo la stessa identica cosa, dato che vorrebbe chiarire con la donna l'intera situazione. E chissà, magari anche Alex sta facendo lo stesso e forse è proprio per interesse che continua a insistere sul fatto che l'attrice ci abbia provato con lui.

Beatrice tra Gerard Butler e Alfonso Signorini

Quando Alfonso mostra a tutti gli inquilini una vecchia copertina di "Chi" con Beatrice e Butler protagonisti, e la gieffina dice: "Ma tanto lui è sposato adesso... Ai tempi non lo era. Ci siamo conosciuti a un festival del cinema a Ischia. Come è andata? Sai come sono i fuochi? Arancioni, rossi e blu e poi diventano cenere." Signorini dichiara: "Come con Garibaldi, insomma", ma lei ammette che non è proprio la stessa cosa. Il conduttore fa un'osservazione: "Tu sei come i personaggi dell'antica Grecia che inceneriscono con lo sguardo l'eros e la passione e la riducono proprio ai minimi termini:" Beatrice reagisce: "Beh, grazie...", e poi sottolinea: "Intendevo dire che spesso il fuoco è fatuo".

Signorini manda un altro video dove l'attrice parla del suo interesse per il conduttore del Grande Fratello e dice di amarlo e che lo sposerebbe volentieri (l'attrice non si è mai sposata nella sua vita). Quest'ultimo, una volta terminato il filmato, le chiede ridendo: "Cosa devo pensare?" Cesara fa la finta gelosa: "Questo non te lo consento, perché Alfonso ha un legame con me." Dalla Casa la Luzzi le urla: "Brava Cesara" e poi quest'ultima guarda Signorini per dirgli: "E adesso tu parla." Lui sembra cercare l'approvazione della Buonamici e le ricorda di non averle mai promesso l'esclusiva, il tutto prima di dichiarare: "Posso confessarvi una cosa in tutta sincerità? Dopo l'incontro con Beatrice della scorsa puntata, finita la serata, mentre mi recavo nel mio camerino, ho detto a due dei miei autori: 'Sapete che l'incontro con lei mi ha scosso?' [in realtà prima la chiama Rebecca, confondendosi con la Staffelli]" "Anche a me, infatti ora non so come farò qui dentro. La situazione è disperata", svela la Luzzi. Signorini confessa: "Guarda che io sono geloso eh, vengo a prenderti nella Casa."

Gelosie e commenti social

Dallo studio interviene Cesara: "Ma come? Ma tutto quello che avevi detto a me? Sei una brutta persona." Lui risponde: "Ma io te l'ho detto perché dovevi regalarmi le bottiglie del tuo olio. Ora basta." L'opinionista ride di gusto insieme ad Alfonso e la Staffelli fa vedere un paio di tweet pubblicati su X (ex Twitter). In uno di questi post una fan rimanda a un precedente momento in cui Beatrice aveva chiesto al conduttore se fosse geloso di lei, domanda che ha già ottenuto una risposta che Signorini ribadisce: "Sono molto geloso, e preparati: se vedo cose che non mi piacciono vengo in Casa e ti porto via, tesoro." L'attrice ricorda che lei e il conduttore hanno un accordo, lui concorda ma le rammenta di avergli chiesto di aspettarla fuori dal reality durante quel famoso confronto. "Anche Heidi l'ha detto a Massimiliano ma non è che sia finita benissimo." Ridono tutti, anche Varrese, e Alfonso chiude il blocco dicendo: "Va bene, aspettiamoci così, senza rancore."

Nel frattempo sui social volano tweet come se non ci fosse un domani, tutti riferiti a Beatrice che passa da Gerard Butler ad Alfonso Signorini, fino al bidello Giuseppe Garibaldi. Sono in molti a chiedersi come sia possibile un tale cambiamento in fatto di gusti, e le risate di certo non mancano, insieme a qualche commento un po' più acido e poco elegante e alla certezza che a tenere a galla tutta la stagione è solo Beatrice Luzzi.

Alex convinto che Bea ci provasse con lui quando lei ha avuto una storia con Gerard Butler ????



Ma chi lo guarda sto narciso ?#GrandeFratello — ??OH MA SI ERA DOPATO?? (@Eternity_Smiles) October 30, 2023

chissà cosa passa nella testa di un essere umano per passare da gerard butler a peppino il calabrone la mente umana è davvero ancora tutta da studiare tutta da scoprire — BagnoTrash ? (@bagnotrash) October 30, 2023

Il blocco Gerard Butler perché la madre è l'unica concorrente in mezzo a 20 comodini



io veramente mai vista un'edizione cosi, se bea si ammala possiamo mandare le repliche di Topazio #GrandeFratello pic.twitter.com/sHIkpYGOfJ — ansia a tempo indeterminato (@fraatesta) October 30, 2023

Le tre comari che non sanno chi sia Gerard Butler. Ma queste vorrebbero lavorare nello spettacolo? #grandefratello pic.twitter.com/xmwsufE46b October 30, 2023