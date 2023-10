Grande Fratello, Beatrice Luzzi al centro del ciclone per la love story con Giuseppe

La diretta del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini con il supporto di Cesara Buonamici e di Veronica Staffelli, è iniziata, come previsto, con le dinamiche che hanno coinvolto Beatrice Luzzi e Giuseppe. La concorrente, come ormai da inizio percorso, è contrapposta a tutti gli altri inquilini e, nonostante il ‘reset’ concordato nella scorsa puntata, le parole dette nei suoi confronti sono ancora al veleno.



Le dure parole degli inquilini del GF su Beatrice

Alfonso ha cominciato la puntata con una clip del momento esatto in cui è stato deciso, da tutti i concorrenti, di

mettere in campo il famoso ‘reset’ con lo scopo di stemperare le tensioni diventate insopportabili.

Nonostante sia evidente il nervosismo tra i concorrenti, l’opinionista Cesara Buonamici ha dichiarato di aver notato un cambiamento nel comportamento del gruppo e ha precisato,inoltre, che vede la concorrente più inserita nel reality e nelle sue dinamiche.



Beatrice, quando Cesara le ha chiesto se si sentiva più accettata e accolta dal gruppo negli ultimi giorni, ha risposto: “io non sono cambiata di una virgola”, restando così legata alla sua idea di essere stata esclusa a priori.

Signorini ha chiesto a Beatrice e Giuseppe di andare in confessionale per parlare della loro relazione. I due concorrenti difatti hanno mostrato un avvicinamento importante, culminato con un bacio nella vasca.

Luzzi ha confermato che tra lei e Giuseppe è nato un rapporto fatto di molta “naturalezza” e, nonostante gli screzi, in lui trova un alleato onesto, che non la giudica. Ovviamente Alfonso ha poi mandato in onda diversi video con i momenti più affettuosi tra i Beatrice e Garibaldi e questo ha sollevato immediatamente chiacchiericcio nella Casa.



Cosa pensano i gieffini del rapporto tra Luzzi e Garibaldi

Le parole degli inquilini del GF hanno chiaramente evidenziato che l’opinione generale della Casa è quella che la concorrente sia presa realmente, mentre Giuseppe si sia trovato invischiato in una situazione intrigante, che ha preso una piega differente da quello che lui sperava e in poco tempo. Massimiliano e Heidi hanno usato parole molto taglienti e ironiche nel commentare la nuova love story e le effusioni della coppia, come: “il grande Garibaldi si è sacrificato per tutta la casa. Chissà però che non nasca qualcosa. Non credo”.

Varrese ha paragonato Beatrice Luzzi a una vedova nera e queste parole hanno colpito nel vivo l’inquilina della Casa. Garibaldi ha sottolineato che lui non presta attenzione alle parole delle persone e fa quello che vuole. Massimiliano ha replicato alla domanda di Signorini, che ha chiesto se pensava davvero che Beatrice si comporti come una vedova nera, con giochi di seduzione e atteggiamenti compromettenti e secondo il gieffino, inizialmente, la sua strategia è stata quella. Ma sembra che ora sia in atto una sorta di gioco ironico tra i due.

Il bacio tra Varrone e Luzzi scatena la gelosia di Giuseppe

Poi l'attenzione è stata catturata dal bacio dato da Beatrice a Massimiliano, durante un gioco. Bacio che ha innescato ulteriori dubbi e acceso discussioni anche sul comportamento degli altri inquilini nei confronti della donna, dopo settimane di astio.

Ovviamente il bacio ha scatenato dubbi e incertezze in Garibaldi. Il giovane inquilino del Grande Fratello ha poi affrontato con lei l’argomento nelle scorse ore mostrando la sua delusione. Maanche questo ha scatenato a sua volta altro polverone perché non recepito come sincero.

Dopo gli screzi, sembrava essere tornato il sereno tra la coppia, ma questa sorta di amore e odio tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrone è motivo di discussione con Giuseppe e solleva polemiche e opinioni contrastanti nella Casa. Signorini ha poi interpellatonuovamente Varrone e ha scherzato sul fatto che subito corso a vuotare il sacco con Giuseppe riguardo al bacio.

Beatrice però non è stata contenta delle parole sentite e delle opinioni su di lei e sui suoi comportamenti. Ha ribadito che nella Casa continua a vedere molta cattiveria e pregiudizi nei suoi confronti.