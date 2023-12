Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Rosanna Fratello: "Soffro la tua presenza nella Casa"

Nel video in alto, il confronto tra Beatrice, Rosanna e Fiordaliso

Al Grande Fratello Alfonso Signorini parte con un blocco dedicato alle prime donne del reality show: Beatrice Luzzi, Fiordaliso e Rosanna Fratello, che si scaglia contro le due gieffine perché "fanno comunella". I problemi sono sempre gli stessi: Rosanna continua a sostenere di non aver bisogno di farsi notare e di avere una carriera più brillante rispetto a quella di Fiordaliso. Poi si sofferma su Beatrice, che non l'avrebbe accolta bene nella Casa quando è arrivata, mentre lei sostiene il contrario, prendendosi pure dell'"asina" dalla Fratello. Mentre la cantante di Non voglio mica la luna ribadisce che nel programma sono tutti concorrenti uguali e che se Rosanna ha fatto più cose di lei è solo per una questione anagrafica, quest'ultima fa notare che su Beatrice "Fiordaliso non dice mai nulla". Ma lei non ci sta e ricorda che "prima fa i complimenti all'attrice e poi le dà una martellata in diretta", e in seguito commenta: "Rosanna è una donna perbenista e vuole che tutti si tolgano il cappello quando passa".

Il dibattito nel salone

Una volta terminata la clip di presentazione dei fatti, Signorini si rivolge a Fiordaliso per capire la sua posizione nei confronti della Fratello: "Non è che non mi piaccia, siamo diverse di carattere. Lei è perbene, io sono una vecchia ciabatta". La cantante concorda con Marina e ammette: "Sono d'accordo, siamo su due fronti diversi. La definirei la zia che difende l'indifendibile, che vuol dire 'non fare tanto comunella con ognuno di loro ed essere più sincera'. È poco diretta con me, mi spiace dirlo. Io non devo far niente per essere notata, io sono quella che sono". Si passa a parlare delle copertine di Playboy di cui la Fratello è stata protagonista negli anni di gioventù. Fiordaliso confessa: "Non ci tengo a conquistare una copertina di Playboy. Me l'hanno chiesto ma ho detto di no". Rosanna invece ammette: "Oggi farebbe ridere essere nella prima pagina del periodico perché è davvero semplice riuscirci. Io non sono una sex symbol, sono quella che sono, una persona semplice che non pensa alle cattiverie". La Luzzi non ci sta: "Ma se ne dici così tante...", e la Fratello ribatte: "Tu ne dici tante, sei la padrona del Grande Fratello. Lei nota tutto, come fosse a casa sua. Secondo me, soffre di qualcosa".

Beatrice non perde l'opportunità di dire la sua una volta "tirata in ballo": "Soffro della sua presenza. All'inizio mi ha detto cose incredibili, poi durante la diretta mi dà due o tre martellate. Se fai così quando io ti accolgo a braccia aperte poi con me hai chiuso". La cantante replica: "Ti sbagli di grosso, tu non accogli mai nessuno a braccia aperte". "Gli spettatori hanno visto come ti ho accolta", rilancia l'attrice. La Fratello dice solo un'ultima cosa riguardo alla discussione sul loro primo incontro e il cambiamento successivo: "Il raglio dell'asino non sale in cielo". Alfonso Signorini affonda il coltello nella piaga e, parlando a Beatrice, dichiara: "Ti ha dato dell'asino".

Cesara Buonamici dallo studio interviene: "Fiordaliso ha ragione: quando siamo nella Casa siamo tutti uguali. Viste tutte queste cattiverie, proprio perché sai chi sei, io ti consiglierei di usare un atteggiamento più tollerante e ammorbidito. L'unico risultato che hai ottenuto facendo così è la coalizione tra Beatrice e Fiordaliso. Sghignazzano alle tue spalle. Meglio cambiare un po' registro". Rosanna ribadisce il suo punto di vista: "Questo spiega tutto: loro fanno comunella sparlando, ma non hanno nulla da dire. Io invece non ho fatto nulla per essere quello che sono".

Il commento di Marco

Dopo che Signorini afferma di non essere d'accordo sul fatto che lì dentro siano tutti uguali, perché "ognuno entra con la sua storia", è Marco Maddaloni a prendere la parola: "Secondo me, l'errore è stato elencare il curriculum oppure misurarlo con quello degli altri, perché questa è un'edizione di vip e nip e noi ci sentiamo, anzi siamo tutti uguali. C'è stato un campione olimpico qui dentro e non mi ha mai fatto sentire il peso di quella sua medaglia".