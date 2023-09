Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime davanti ai figli: "A me dispiace coinvolgere le loro vite"

Al Grande Fratello non ci si annoia mai. Da quando ha litigato pesantemente con Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi è sconvolta, tanto da piangere ed essere consolata da Giselda e Letizia. La domanda che attanaglia la gieffina è: "Cosa penseranno i miei figli di me?". Perché ultimamente nella Casa di Cinecittà molti concorrenti la attaccano, a detta sua senza una ragione precisa, e lei pensa che ciò possa incidere negativamente sulla vita dei suoi figli, Valentino ed Elia. Sarà vero? Al quesito rispondono in diretta i due ragazzi, invitati da Alfonso Signorini per sorprendere la madre in un momento per quest'ultima piuttosto turbolento.

Beatrice in Mystery parla dei figli

Beatrice viene chiamata in Mystery Room per raccontare il suo rapporto con i figli, senza sapere che presto potrà abbracciarli e scoprire cosa pensano di lei e della situazione nel Loft: "Li abbiamo cresciuti io e alessandro, senza cercare una babysitter perché ci siamo innamorati di loro. Questa è la prima volta che ci allontaniamo in maniera forte, e sono preoccupata per loro perché, venendo qua, metto in gioco pure le loro vite e sento la responsabilità nei loro confronti. Essere così poco compresa qui... Io non dico nulla e vengo sempre attaccata. È inspiegabile: non è che non mi metto in discussione. So che all'apparenza sono distaccata e altezzosa, però è anche vero che i fatti dovrebbero contare... Tornando ai miei figli, la complicità è totale con loro, sono le mie gambe. Io sono senza gambe adesso. Sai, andare a scuola e sapere che tua madre viene additata come l'antipatica della situazione... Non è bello da sopportare. Il problema è che ho molta differenza di età rispetto a molti concorrenti e mi sento come se fossi alle scuole medie, dove arrivi e i compagni si mettono di schiena, sparlano dietro. Ho capito meglio queste situazioni ed effettivamente dobbiamo stare tutti molto attenti a ciò che si dice, ai ragazzi, all'immaginazione".

La sorpresa

Una volta tornata nel salotto del Grande Fratello, Alfonso Signorini la invita ad andare in passerella. Lei capisce cosa sta per succedere ed è già emozionata, ma il freeze la blocca. "È il freeze più crudele del mondo questo", ammette il conduttore. Arriva Valentino, il figlio più grande. Lei è ferma, immobile, ma quando si volta verso il giovane inizia a piangere come una fontana. "Noi stiamo benissimo a casa, ti guardiamo sempre. Sei bravissima, non ti preoccupare per noi. Ti vediamo ogni giorno e siamo sempre fieri di te. Tieni duro, ti prego. Non devi essere triste, non devi preoccuparti di nulla. Tutti ti amano, tutti ti vogliono bene". Poi entra Elia, il più piccolo: "Come va? A casa va tutto bene. Continua così! papà è fiero di te!". Il freeze finisce e lei piange mentre li abbraccia.

Valentino ammette: "Può sembrare antipatica, ma è una mamma empatica e presente", mentre Elia svela che sì, qualche amico gli chiede di lei, ma nessuno ne parla, e poi aggiunge: "Altro che ipocrita, mia madre è fin troppo diretta!". Beatrice prende la parola: "A me dispiace solo se coinvolgo le loro vite. Ieri mattina ho sentito dei ragazzi giocare a calcio, e ho pensato a loro. Da ieri non mi sono ancora ripresa. L'unico segreto per stare qui bene è non pensare". Dopo l'emozionante momento, dallo studio Cesara Buonamici le consiglia: Se alleggerisci la tua rigidità in casa le cose andranno molto meglio a tutti. La tua immagine, secondo me, ne avrà un grande vantaggio". Nel frattempo Signorini nota che Varrese è il solo rimasto al suo posto quando è tornata Beatrice: "Sto aspettando che arrivi. Io aspetto sempre la fine, è proprio il mio modo di fare, anzi volevo farle i complimenti perché ha due figli meravigliosi". La diretta interessata risponde infine al consiglio dell'opinionista: "Io quando sono entrata ero leggerissima e davvero felice, poi sono successe cose e con alcune persone ho sempre la sensazione di disturbare. E poi la mia età è differente rispetto a quella degli altri..."