Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Rosy Chin: "Non ti ho votato solo io!"

Una puntata esplosiva quella del 18 settembre del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini che questa sera ha visto protagonista un primo confronto verbale acceso tra la chef Rosy Chin e l'attrice Beatrice Luzzi, chiamate dal conduttore a presentarsi in Mistery per approfondire alcune perplessità provate l'una nei confronti dell'altra.

I motivi della lite

Diversi sono i motivi che hanno spinto le due donne in direzioni opposte, nonostante inizialmente il loro rapporto fosse molto forte. Il tutto è iniziato quando alcune divergenze sono affiorate in cucina. Se da una parte "Bea" pensa che Rosy sia forzata perché "esuberante, egocentrica, esagerata e teatrale" - un comportamento che lei soffre molto - e sostiene di non aver alcuna intenzione di essere la sua confidente, dall'altra la chef non accetta il fatto che la donna l'abbia votata durante le nomination. Non solo, perché nel video di presentazione lanciato da Signorini la sentiamo dire che l'attrice ogni volta "ha necessità di interrompermi e misurarsi con me", e di non averla nominata per il televoto perché voleva darle un'altra possibilità.

Il confronto

Beatrice e Rosy in Mistery non le mandano certo a dire, tanto che quest'ultima parte subito col dire che ci sono stati dissapori in cucina e ogni volta che parlava con lei per chiarire trovava un muro davanti a sé. L'attrice, incalzata dal conduttore, svela: "Le ho lasciato carta bianca e spazio totale su tutti i fronti. Una sera era molto tardi e dovevamo fare gli gnocchi, ma ci voleva tempo e così ho preso la situazione in mano per velocizzare il ritmo. Lei ha sofferto molto e da lì si è incupita e dopo abbiamo chiarito. Poi lei mi ha detto che voleva raccontarmi tutti i suoi pensieri notturni e io le ho risposto: 'Anche no'. Mi detto che da quel momento non è riuscita a esprimersi e si è incupita ulteriormente. Mi è stata addosso per 3 giorni. Mi ha infastidico che la mia mission sarebbe quella di rovinare Rosy. Sinceramente no, anzi l’ho lasciata fare. Lei parla sempre con molte persone".

Non manca la reazione di Rosy la quale afferma: “Ci sono cose dietro che succedono, non sono una pazza che va in escandescenza senza nessun motivo. Io sono molto introspettiva e cerco un confronto diretto. Sto male se una persona che considero mia sorella scappa da me”. Beatrice chiude il dibattito ricordando alla cuoca: “Non ti ho nominata solo io!”. Infine, dallo studio interviene l'opinionista Cesara Buonamici: "Il diritto all'antipiatia è insindacabile. Rosy è una che ha combattuto nella vita sia per ottenere l'aspetto che ha sia a livello professionale. lei è riuscita nell'incredibile: mai nel Grande Fratello chi sta in cucina viene eliminato, perché in fondo fa qualcosa che piace e fa comodo a tutti. Lei ha ottenuto questo record. Evidentemente sta qui il problema, è questo modo di rapportarsi in una maniera autoritaria e poco socievole. Le conviene allontanarsi un po' dalla cucina, perché poi le competenze bisogna farsele perdonare".