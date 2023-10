Grande Fratello, Beatrice e Massimiliano più vicini che mai: le reazioni degli inquilini

Alfonso Signorini apre la quindicesima puntata del Grande Fratello con un blocco tutto dedicato ai due protagonisti di questa edizione: Beatrice Luzzi e Massimiliano i quali, dopo il confronto in studio dello scorso giovedì che ha visto Varrese iniziare a vedere l'attrice con occhi diversi, i due si sono avvicinati così tanto da colpire pubblico e inquilini, soprattutto dopo aver visto la scena iconica di Ghost, quella del vaso, interpretata insieme dai diretti interessati. È strategia o verità? Ricordiamo che durante il dibattito davanti a Signorini, l'attore aveva chiesto a Beatrice: "Non so se provi qualcosa nei miei confronti, me lo sto chiedendo", un evento mostrato anche nel video lanciato in diretta il 30 ottobre dal conduttore.

C'è interesse tra Massimiliano e Beatrice?

Signorini manda in onda un video in cui sentiamo dire a Beatrice che i complimenti pronunciati da Massimiliano in suo favore durante il confronto le hanno fatto piacere, ma l'uomo dice che non abbasserà la guardia con lei ma vuole crederci. Fiordaliso ricorda che sin dall'inizio aveva detto che prima o poi qualcosa tra loro sarebbe successo, o comunque succederà. Giuseppe invece non capisce il comportamento di Max: "Lui l'ha cercata molte volte nel corso di questo reset." Per Valentina entrambi stanno attuando una strategia, mentre Rosy Chin si rifiuta di crederci: "Cambia Giuseppe con Massimiliano? No." Poi sentiamo dire a Varrese che vuole sostenere Beatrice a qualunque costo, ma Grecia pensa che Massimiliano stia facendo l'attore. Le fa eco Giuseppe che afferma: "Sono due attori, sanno giocare."

Una volta terminato il video, Signorini fa notare che Beatrice una volta ha tagliato una fetta di mela e l'ha data a Max mentre stava passando Giuseppe, come quest'ultimo aveva fatto con Samira in precedenza. L'attrice però si difende dicendo che lui "stava mangiando un panino, altrimenti gliel'avrei offerta", e poi aggiunge: "Con Massimiliano, grazie a voi, il fatto di essere usciti dalla Casa ha ridimensionato tutto. Con Giuseppe è un'altra storia, le cose non si intersecano. Loro sono su piani diversi." Max commenta: "La cosa è molto spontanea, perché io ho sempre manifestato il desiderio di conoscere piano piano Beatrice. A Giuseppe avevo detto che aspettavo quando tra me e lei ci sarebbe stato uno scatto naturale. Non ci sto provando, ma avvicinanarsi e conoscersi penso sia lecito, visto che prima di quattro giorni fa non ci eravamo dati questa possibilità." Per Giuseppe sono "due professionisti": "Non so quanto questo cercarsi sia voluto da entrambi, per me è più voluto da Massimiliano. Si vede che sanno recitare, esibirsi", esclama Garibaldi prima di rispondere all'ennesima domanda del conduttore sulla sua ex fiamma: "Beatrice un po' mi manca."

Le opinioni extra

Giampiero Mughini, ormai opinionista all'interno della Casa, afferma: "Non è che se due persone non si azzannano è strano, lo è il contrario. Non vedo perché Max e Bea non debbano in tutta naturalezza colloquiare", ma Signorini gli ricorda che per giorni se ne sono detti di tutti i colori, e il gieffino risponde: "50 giorni rispetto all'infinito sono pochi." Dallo studio Cesara Buonamici chiede a Varrese: "Se Beatrice ora si siede sul tuo letto le fai la scenata come l'altra volta?" "No, ora vorrei conoscerla a livello introspettivo, i tempi sono cambiati", e poi afferma di vedere sì Beatrice più carina, ma di aver messo l'amore da parte dopo Heidi Baci.