Grande Fratello, Beatrice manda in nomination Giselda: “Non dimentico”, è una vendetta

Il televoto di questa sera al Grande Fratello non valeva l'eliminazione, bensì l'immunità in vista della prossima settimana quando qualcuno dovrà abbandonare la casa ed il pubblico a votato Beatrice Luzzi. Questa scelta ha provocato una reazione pietrificata nella casa, in particolare di Rosy e Massimiliano da sempre avversi all'attrice. Non è stato tutto però, infatti signorini le ha anche chiesto di condannare un altro dei suoi compagni alla possibile eliminazione. Andiamo a rivivere questi momenti concitati.

Grande Fratello Beatrice è la preferita e nomina Giselda per vendetta

Il verdetto viene annunciato e vede come preferita del pubblico e immune Beatrice: "Ringrazio perché mi dà la forza di continuare sulla retta via, vado avanti con generosità e rispetto. Mi sono trovata davanti a delle schiene, non so perché, ma se ho il pubblico davanti continuerò”. A questo punto però Alfonso Signorini sconvolge la concorrente annunciandole di dover indicare uno degli altri quattro condannandolo al televoto per l'eliminazione. Beatrice sceglie di salvare Grecia, Arnold e Vittorio per delle valide motivazioni, di conseguenza la condannata è proprio Giselda. A questo punto però scoppia una bagarre tra le due.

Beatrice spiega di essere rimasta molto male quando Giselda le aveva dato dell'ipocrita e che quindi ne ha approfittato per vendicarsi, anche perché era rimasta molto male: "L'ho sempre trattata bene e le ho regalato dei vestiti, non mi aspettavo che mi desse dell'ipocrita". La memoria di Beatrice è molto lunga, ma è proprio sul vestito che Giselda dimostra di voler dare battaglia: "Me lo ha prestato e mi ha detto di tenerlo e che poi glielo avrei ridato". Tra le due sembra che l'amicizia dei primi giorni sia bella che finita, anche perché ora Giselda ha legato con Rosy che è una delle "nemiche" di Beatrice. Chissà se il pubblico continuerà ad apprezzare le mosse dell'ex cattivona delle fiction italiane.