Grande Fratello, Beatrice rientra nella Casa e colpisce Rosanna Fratello: "Non credo di poterla perdonare"

Nel video in alto, il rientro di Beatrice e il confronto con Rosanna Fratello

Beatrice Luzzi è tornata protagonista del Grande Fratello dopo una settimana passata all'esterno della Casa per un grave problema familiare. Sabato 23 dicembre l'attrice, nel Confessionale, ha svelato in diretta il motivo per cui si è dovuta assentare dal programma: "Sto bene. Mi siete mancati”. Alfonso Signorini ammette: "Anche tu ci sei mancata da pazzi, veramente. La casa senza di te è mezza vuota. Non dovrei dirlo ma è così". Quando il conduttore le chiede della famiglia, lei risponde: “In famiglia tutto ok, babbo ha superato l’operazione ed era giusto che lo salutassi". "I miei mi hanno caldamente spinto per tornare nella Casa, è vero, ma non dirlo con malizia", dice Beatrice sorridendo, per poi aggiungere: "Ho messo due cuoricini, uno per voi e uno per la mia famiglia”.

Il ritorno di Beatrice

Prima di tornare nella Casa, Beatrice scopre di dover salutare tutti mentre sono freezati, ma chiede a Signorini di poter parlare solo con alcuni inquilini, perché Rosanna Fratello "non si merita il mio saluto di entrata". Nel frattempo scopriamo che nessuno dei concorrenti ha chiesto di lei nelle scorse ore. Quando lei arriva nel salone, dopo il freeze, afferma: "Scusatemi, perdonatemi, sono dovuta fuggire in un modo rocambolesco. Il mio babbo aveva bisogno di me, sono andata a salutarlo perché rischiavamo di non poterlo più fare. Per fortuna è andato tutto bene e lui, mia mamma e mia sorella mi hanno spinta a venire qua. Io mi sono resa conto, stando tre notti da sola in albergo, di quanto mi siete mancate, di quanto siete importanti per me, di quanto pianti, sentimenti, noia e realtà portano a una crescita personale e collettiva, di quanto ho voglia di passare il Natale con voi e di quanto dovremmo mettercela tutta per il pubblico e per noi stessi". Parte un caloroso abbraccio tra lei e Fiordaliso una volta terminato il freeze: tante le urla e i baci in diretta.

Dopo questo emozionante momento, Signorini torna al discorso precedente, quando presenta un blocco che vede Rosanna Fratello contro Rosy Chin e Fiordaliso perché, secondo la cantante, le donne farebbero "branco", lasciandola in disparte e sparlando male di lei. Una dichiarazione messa subito a tacere da Fiordaliso che dice: "È dal primo giorno che è qua e pensa che parliamo male di lei. Stavamo parlando di Beatrice, stavamo dicendo che ci manca. Le ragazze non hanno mai sparlato di Rosanna. C'è stata solo qualche battuta da parte mia e di Bea".

Nel salone poi Signorini chiede a Beatrice: "Come rispondi a Rosanna che ti ha accusata di volerla sempre lasciare sola?" Lei: "Non credo che potrò mai perdonarla, perché è venuta qui, l'abbiamo accolta come una gran signora, le abbiamo dato tanti consigli e poiin puntata ha detto una serie di cattiverie così gratuite e ingiustificate dopo aver dichiarato tutt'altro i giorni precedenti. Io non la posso più prendere in considerazione"

Rosanna ribatte: "Non sono quella che hai descritto, mi spiace di ciò che pensi, fai come credi. Io sono una persona e vorrei essere trattata da tale non come la regina sul pisello". Beatrice confessa: "Io da una persona della sua età e vista la carriera alle spalle, mi aspettavo che ci raccontasse tantissime belle cose, come ha fatto Mughini, e invece.." La Fratello la interrompe per prendersela con le donne della Casa: "Siete tutte contro una". Ma La Luzzi prosegue la sua critica: "È entrata a gamba tesa facendo dei confronti alla vecchia maniera sul curriculum e sulla carriera, che poi è tutto da dimostrare. Guarda, Rosanna, tu hai un foglietto in mano perché non ricordi le cose. È inutile che parliamo". La cantante si ripete: "Io le cose che non dico le ricordo bene. Siete tutte coalizzate".