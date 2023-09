Grande Fratello, chi è il primo eliminato

Oggi il televoto ha decretato il primo eliminato del Grande Fratello. Dopo circa tre settimane di messa in onda, è già arrivato il momento di dire addio al reality show condotto da Signorini per un concorrente che negli ultimi giorni non ha fatto parlare molto di sé. Stiamo parlando di Claudio Roma, entrato nella Casa durante il secondo appuntamento in diretta, insieme a Heidi Baci, Arnold Cardaropoli, la cantante Fiordaliso, Valentina Modini e l'attore Ciro Petrone, e presentato dal conduttore come un "ex spacciatore". Tra i concorrenti nominati nella scorsa puntata - lo ricordiamo - c'erano Giselda Torresan, Claudio Roma, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares e Arnold Cardaropoli.

Cosa è successo

Nel corso della puntata del 25 settembre abbiamo visto i nominati davanti al Led in più occasioni, come di consueto succede quando Signorini deve aggiornare i gieffini sui risultati del televoto, salvando di volta in volta una persona tra quelle a rischio. La prima a salvarsi è stata Giselda Torresan, amante della montagna e sempre pronta a mettere una buona parola per tutti. Il secondo è stato Arnold, poco centrale nelle dinamiche all'interno del Loft più spiato d'Italia, ma a quanto pare apprezzato abbastanza da poter restare. Il terzo è stato Vittorio Menozzi, salvato dagli italiani proprio oggi che il Grande Fratello ha lasciato all'uomo largo spazio. Quest'ultimo sta faticando a integrarsi con il gruppo perché è cresciuto in un contesto "molto competitivo e individualista" e sente il bisogno di passare un po' di tempo da solo. Per questo, a detta dei suoi coinquilini, è finito spesso in nomination. A essere ancora a rischio erano solo Grecia Colmenares e Claudio Roma, entrambi ansiosi di scoprire chi poteva rimanere e chi doveva lasciare definitivamente la Casa. Il verdetto finale ha visto quest'ultimo eliminato, il primo della nuova stagione del reality show.

Le parole di Claudio e le percentuali

Alfonso Signorini non ha perso tempo, chiedendo subito a Claudio il motivo per cui è stato eliminato: "Nel Tugurio sono un po' uscito, anche se con un po' di fatica, ma quando sono passato nella Casa è stato un blocco totale". L'uomo, infatti, negli ultimi giorni si era detto dispiaciuto per non aver legato molto con gli altri concorrenti. La classifica del televoto: Giselda era al primo posto con il 32% di preferenze, al secondo posto c'era Vittorio con il 26%, poi Arnold con il 18%, Grecia con il 16% e infine Claudio con l’8% di voti.