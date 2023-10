Al Grande Fratello un acceso confronto, Varrese risponde a Heidi: "La migliore parola è il silenzio"

Le parole del padre di Heidi al Grande Fratello lasciano il segno, soprattutto nel cuore di Massimiliano che non si aspettava di sentire frasi così dure da parte dell'uomo. Anche la gieffina non la prende benissimo, piangendo davanti a lui per poi porre fine alla storia con Varrese durante un confronto altrettanto acceso. I due sono ai ferri corti e la donna vuole uscire dalla Casa perché sente che i genitori non stanno bene: pare che il papà le abbia detto che la madre sta male a causa sua. Signorini, dopo il confronto, promette in diretta, d'accordo con gli autori del programma, di mettere in comunicazione Heidi con la madre e il padre.

Il duro confronto tra Heidi e Varrese

Dopo il tanto chiacchierato incontro con il padre, Signorini chiede a Heidi di chiarire con Massimiliano l'intera situazione. I due sono soli nel salone, e lei dichiara: "Sicuramente sei una persona che io ammiro, stimo. Non sei un uomo violento. Ovviamente per i miei genitori sono la loro bambina e quindi non amano vedere qualcuno che abbia un atteggiamento oppressivo nei miei confronti. Per questo hanno avto tale reazione. La conclusione è sempre la stessa: l'attrazione c'è stata, io ero molto affascinata da te, ma ora mettiamo la parola fine perché ormai è un discorso sterile. Siamo persone diverse, per me finisce qui. Non condivido il tuo modo di fare, quindi va bene così". Varrese risponde: "Credo che in questo momento la migliore parola sia il silenzio da parte mia. Dopo delle accuse così gravi preferisco tacere, perché forse è più saggio. Però adesso ho capito di chi avesse paura Heidi e quello non sono io. La paura del giudizio di suo padre, però preferisco tacere, perché la situazione è molto delicata". Heidi ribatte: "Io non ho paura di mio padre, lui mi conosce benissimo. Io la volevo già chiudere prima che arrivasse mio papà. L'abbiamo smorzata ridendo e scherza e abbiamo chiuso la situazione".

L'attore fa notare che quanto accaduto stasera è molto grave: "È molto grave perché in un'epoca in cui si fanno battaglie contro il patriarcato da parte di tanti attivisti... Mi viene in mente anche la madre di mia figlia..." Heidi interviene: "Stai attento a quello che dici", ma lui non si ferma: "Io sto attentissimo a quello che dico, sono le altre persone che devono stare attente a ciò che dicono in modo così brusco, per cui è veramente meglio che io taccia. Apprendo una grande lezione da tutto questo viaggio fatto fin qui e questo rafforza molto di più la mia idea di padre, di poter lasciare libera mia figlia di vivere la sua vita incoraggiandola a seguire quello che sente, osservando da lontano senza imporre nulla." Dopo il confronto, Heidi inizia a piangere disperata, così Signorini la chiama nel Confessionale: "Sono molto preoccupata perché papà non stava bene. Scusatemi... Voglio abbandonare il programma". Vuole lasciare la Casa perché ha capito che c'è qualcosa che non va in famiglia: "Io l'ho visto molto preoccupato e dispiaciuto. Il fatto di avermi detto che mia madre non mi guarda più vuol dire che lei sta molto male."