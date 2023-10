Grande Fratello, Fiordaliso e la “camola”: “Un nuovo amore? Prenderò un altro cane”

Nella puntata di giovedì 12 ottobre del serale del Grande Fratello, Alfonso Signorini si prende qualche minuto per chiamare Fiordaliso in mistery per parlare d’amore, perché è rimasto molto colpito della storia raccontata dalla cantante nella casa e poi approfondita nel confessionale.

La storia che l’ha legata a quella che il conduttore definisce l’unico vero amore della sua vita: Enzo, l’autore di “Non voglio mica la luna”. La cantante lo ha raccontato diverse volte, ma ha anche detto che in questo momento sta molto bene con se stessa.

In confessionale ha avuto modo di svelare molto del rapporto con l’ex compagno, incontrato quando lui era sposato e che, dopo averla conosciuta, aveva lasciato la famiglia per lui. Fiordaliso ha raccontato una storia intensa ma anche piena di sofferenza perché quest’uomo l’amava, ma la tradiva. Addirittura ha raccontato che una volta lasciato lui, si è sposata dopo sei mesi, per chiudere definitivamente quella pagina.

Poi, l’aneddoto più toccante. Dopo venti anni che si erano lasciati la cantante ha saputo che lui stava male, ma qualcuno le consigliò di non andare al suo capezzale né al funerale, perché c’era la moglie a occuparsi di lui. “Poco dopo che morì”, racconta Fiordaliso, “Mi chiamò sua moglie dicendomi “Lui ti stava aspettando”. Da quel momento ho deciso di non farmi mai più influenzare da quello che dicono gli altri”, ha aggiunto “E comportarmi solo secondo quello che mi dice la testa e il cuore. Se penso di dover entrare in una casa e davanti ci sono dei leoni e mi dicono non entrare, io ormai entro”.

Il conduttore, appare emozionato. La cantante, proprio raccontando di questo suo grande e travagliato amore nella casa, dice anche che ora, senza amore vive in tranquillità, “anche se è una cosa brutta da dire”. Alfonso Signorini non sembra convinto, e le chiede: “Ma non ti mancano neanche un po’ quelle emozioni?”

“Certo che mi mancano ogni tanto”, risponde lei. “Prima per esempio, mentre ci preparavamo, c’erano in sottofondo canzoni d’amore e a me viene la camola. La camola è quell’animaletto che fa il buco sui vestiti, a me ogni tanto mi viene un buco nel cuore, io ogni tanto quello ce l’ho”.

E alla domanda, come lo riempirai? La risposta però è pronta e convinta: “Oramai a quest’età non lo riempirò più, prenderò un altro cane”.