Grande Fratello, Fiordaliso e lo scorrere del tempo: "Chirurgia estetica un errore"

Fiordaliso è diventata la zia di tutti nella casa del Grande Fratello, ma dietro il suo sorriso si nasconde anche una grande tristezza. Alfonso dopo le confessioni raccolte in settimana ha deciso di mostrare al pubblico a casa questo aspetto inedito della grande cantante, che per la prima volta in vita sua si mette completamente a nudo.

Grande Fratello Fiordaliso e le sue confessioni sull'invecchiare

Fiordaliso in confessionale racconta con grande dignità le paure che sta affrontando in questa fase della sua vita: “Sono tutti ragazzi giovani e li vedi con queste facce belle, dà insicurezza ad una donna cercare di essere sempre giovane. Mi sono accorta che contro il tempo non ce la fai”, poi confessa di stare crescendo molto nella casa raggiungendo anche una serenità personale “Quando uscirò di qui penserò di essere sempre un’artista, ma sarò molto più nonna e madre. Non guardo più gli uomini e non me ne frega nulla. Ho fatto ricorso alla chirurgia estetica e tornare indietro mi sono resa conto che non è facile".

“Quando diventi grande vieni scartata, diventa pesante”, confessa sulla sua vita lavorativa rivedendosi nella clip si commuove con gli occhi lucidi. Alfonso la omaggia dicendole “Sei rock da morire” e anche Cesara Buonamici le regala una carezza “Anche a me fa sobbalzare quando mi dicono che sono cresciuti con me. Tu continuerai ad essere un’artista, una nonna, una mamma, ma anche una donna perché gli uomini ti guardano. Mai dire mai”.

Il ricorso alla chirurgia estetica

Fiordaliso poi confessa davanti alle telecamere di essersi pentita di aver fatto in passato determinati ritocchini: “Non sapevamo che la chirurgia estetica con le puntirine poteva rimanere dentro, ora ci sono punture che vanno via. Ma alla fine chissene frega”. Riceve anche i saluti di Claudio, il primo eliminato di questa edizione, dallo studio “Ci tengo a dirti che sei una gran donna, mi hai insegnato tanto e sei un esempio”.