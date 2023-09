Grande Fratello, Fiordaliso in lacrime: "Mia madre una delle prime vittime di Covid"

Al Grande Fratello le emozioni sono all'ordine del giorno, ma non tutte sono positive. Il dolore è un argomento che viene spesso affrontato nelle puntate condotte da Alfonso Signorini su Canale 5, e questa sera, lunedì 18 settembre, protagonista di un racconto drammatico è Fiordaliso, che dopo aver confermato di vedere il reality come una sorta di "isola che non c'è" racconta la storia della madre, venuta a mancare a causa del Covid nel 2020.

Il dolore di Fiordaliso

Una sofferenza ancora viva in lei, lo si intuisce dagli occhi lucidi e la voce rotta, ma la cantante con forza e determinazione svela cosa vorrebbe dire alla madre e cosa le fa ancora male di quanto accaduto 3 anni fa: "Mia madre è stata una delle prime vittime di Covid. È stata la cosa più crudele che mi potesse capitare, perché si pensa sempre che una donna che ha cinque figli e un marito non sia sola, che la possano accompagnare nel suo ultimo viaggio, e questo a me non è stato dato, così come a tanti italiani. È uno strazio perché nessuno è eterno in questa vita, lo sappiamo, ma dovresti avere la possibilità di accompagnare le persone che tu ami. Ti dico solo che un'infermiera, prima che mia madre morisse, ci ha fatto una telefonata. Io non la vedevo da 15 giorni e mia madre è riuscita a dirmi: 'Sto morendo'. Penso che mia madre sappia che io senza di lei sono un po' persa, però ho mia sorella e i miei fratelli che mi aiutano molto. Anche i miei figli lo fanno, io vivo per la mia famiglia. Vorrei dirle che le voglio bene, ma lei lo sa: io glielo dicevo. Vorrei che fosse ancora qui con me, però grazie a lei io sono riuscita ad accudire mio padre, e questo per me è stato un grande regalo della vita".

L'Isola che non c'è

Non solo dolore, anche gioia. Fiordaliso racconta il suo pensiero positivo sul Grande Fratello: "Io non ho mai avuto un'adolescenza e quindi qua mi diverto. Sai che non avuto un bambino a 15 anni, Sebastiano, e mi sono subito occupata di lui insieme ai miei genitori. Non so cosa voglia dire fare le feste con le amiche o parlarsi nelle orecchie perché ti piace un ragazzo. Io sono diventata subito un'adulta, e ora che sono la più grande di tutti posso togliermi tanti sfizi. Sono la più bambina qui dentro perché posso fare quello che voglio con chiunque, non c'è malizia da parte mia".