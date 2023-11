Grande Fratello, Garibaldi scopre che l'aereo di coppia non era per lui e Beatrice: "La G sta per..."

Al Grande Fratello ci sono momenti che lasciano il segno, in particolare nel momento in cui a far parlare è un aereo mandato dai fan a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi (o almeno così credevano i due gieffini). Qualche minuto fa però Alfonso Signorini, in maniera brutale, ha rivelato in diretta la dura verità sui destinatari del messaggio e l'inquilino non l'ha presa benissimo.

Cosa è successo

Nei giorni scorsi Giuseppe e Beatrice si sono avvicinati molto, quindi era facile pensare che l'aereo di incoraggiamento fosse per la coppia. Ma veniamo a quanto accaduto nella puntata: Alfonso Signorini mostra una clip in cui si vedono i due alle prese con un ballo lento, un romantico bacio sotto le lenzuola e altre effusioni, con tanto di presunto sanguinamento dal naso da parte di Giuseppe dovuto all'emozione, il che porta alcuni inquilini a chiedersi cosa stia realmente accadendo tra loro. Gran parte dei momenti più affettuosi si verificano dopo il messaggio inviato dai fan tramite l'aereo. Infatti Giuseppe è tornato a baciare l'attrice da quando ha visto il passaggio del mezzo insieme alla diretta interessata. Strategia? Tutto può essere, ma intanto vi ricordiamo le parole scritte sullo striscione: "Voi la nostra cura, noi con voi".

Una volta terminato il video sull'avvicinamento tra Garibaldi e Beatrice, quest'ultima espone il suo pensiero al riguardo: "Non credo che tra scambiarsi affetto e darsi un bacio ci sia tutta questa differenza, ma se c'è allora ci sono ricascata. Fatevene una ragione: c’è un’energia, uno scambio forte tra noi". Anita commenta: "Mi sembra assurdo vedere due persone che prima si massacrano e poi si baciano. Avanti e indietro... Io non vi seguo più." Giuseppe dichiara: "Dopo il litigio hanno pensato tutti che fosse un gioco per me. È assurda questa cosa. Abbiamo litigato e sbagliato, poi ci siamo incontrati di nuovo. Da parte mia è tutto vero: sento che mi piace, mi affascina. Prima dell'aereo ci sono stati incontri tranquilli, stavamo abbracciati." Vittorio interviene: "Io ho sempre visto molto presente il sentimento di Giuseppe". Anche Paolo prende parola: "Quando capisci che vuoi una cosa veramente..." Ciro invece afferma di non riuscire a capire cosa effettivamente provi Garibaldi nei confronti di Beatrice.

Giuseppe scopre la verità sull'aereo

Signorini interrompe la discussione per lasciare spazio a Rebecca Staffelli, che comunica: "Riguardo a quell'aereo, sulle lettere B e G mi sono arrivate un po' di segnalazioni, perché parrebbe che la G non stia per Garibaldi ma per Grecia Colmenares." L'espressione del gieffino cambia all'improvviso, e Signorini aggiunde: "Cambiano un po' le cose". Grecia è felicissima, mentre Giuseppe fa finta di averla presa bene e dice: "Sono contento lo stesso". Il conduttore non lascia spazio a dubbi: "Le segnalazioni sono arrivate anche da chi l'aereo l'ha mandato".