Grande Fratello, Giampiero Mughini sbotta: "Sono offeso e furibondo"

Al Grande Fratello si torna a parlare di quanto successo la scorsa settimana tra Angelica Baraldi e Giampiero Mughini, quando il gieffino le aveva detto: "Hai un futuro da zoc*ola", un'affermazione che la ragazza non ha visto di buon occhio, tanto da piangere in diretta giovedì 2 novembre. Alfonso Signorini lancia un video in cui sentiamo Angelica affermare di esserci rimasta male perché "sono parole forti", mentre Mughini si ostina a ripetere che si trattava solo di una battutaccia (ma ciò non lo giustifica). "Non capisco perché debbano uscire certe parole legate alla mia persona. Non so cosa abbiano percepito all'esterno", dice la gieffina. Il giornalista, dal canto suo, è molto arrabbiato: "Essere accusato di aver offeso una fanciulla giovane... Non credevo alle mie orecchie, sono rimasto allibito. Le parole sono neutre, vengono caricate dal significato che le dai. Mi sento nominare come se fossi un criminale politico. Non mi sono mai sentito così offeso come stasera". Ricordiamo, come visto nella clip, che subito dopo averle dato della "poco di buono" l'uomo si era scusato.

Ecco cosa pensano gli altri inquilini

Nel video mandato in onda dal conduttore Beatrice Luzzi dichiara: "Il ruolo della vittima è perfetto per lei. Avrebbe dovuto spezzare una lancia per Giampiero vedendolo in difficoltà. Basta parlare del fatto che ha 26 anni, lei se l'è giocata". Una volta terminata la clip, Signorini ricorda le parole di Fiordaliso al riguardo: "Se Angelica fosse stata così indignata si sarebbe seduta vicino a lui e l'avrebbe tenuto per mano?" Prende la parola la diretta interessata: "Giampiero non aveva intenzione di offendermi. Io ero bloccata, non mi aspettavo che uscisse tutto questo e sono inesperta per quanto concerne certe cose. In quel momento non pensavo al televoto, non ero neanche arrabbiata con lui. Stavo male perché pensavo alla mia famiglia. [alla loro reazione, ndr]. La nomination era una cosa che si sommava alla situazione, per questo ne ho parlato la sera stessa." Beatrice interviene su richiesta del conduttore: "Ho seguito le prime scuse, non le seconde. Poi li ho visti nei giorni a seguire e di questa cosa non se ne era più parlato. Mi aspettavo che Angelica in diretta spezzasse una lancia nei confronti di Giampiero. Lì sarebbe stata una persona generosa".

Giampiero Mughini non reagisce benissimo a quanto detto nei suoi confronti: "Forse c'è più indignazione adesso, perché sentirmi dire che sono capace di mancare pesantemente di rispetto a una cara amica... Non credo che mi si possa dire qualcosa di più ignobile. Io non sono offeso, sono furibondo. Sono offeso e furibondo. Non ci posso credere. Non c'era nulla da chiarire già dopo 10 minuti. Ma stiamo scherzando? Con un'amica cara poi... Una battutaccia che alle mie amiche avrò detto cinquanta volte nella mia vita."

Massimiliano viene interpellato da Signorini sull'argomento, e lui ribadisce: "Io credo che le scuse fossero necessarie in quel momento, perché certe espressioni devono rimanere nelle 4 mura di casa." Angelica risponde invece alla Luzzi sul fatto che la sua fosse una reazione da "vittima": "Mi spiace che Beatrice abbia insinuato del vittimismo. La mia reazione è stata sincera, stavo male per la mia famiglia. Per me è stato uno sfogo." Prima di ascoltare l'opinionista, Alex afferma: "Io personalmente avrei nominato qualsiasi persona avesse detto parole del genere". L'uomo si riferisce al fatto che molti gieffini alle nomination della scorsa settimana hanno scelto di mandare Mughini al televoto.

Dallo studio alla Casa

Dallo studio Cesara Buonamici chiede a Giampiero: "Come fai a non cogliere la differenza tra una battuta così detta a donne in intimità e una detta davanti a milioni di persone? Tu da uomo intelligente non puoi non capire il dispiacere di quella ragazza. Sono certa che comprendi la sua reazione. È del tutto umana. Le hai dato della 'zoc*ola' e 'volgare'". Il diretto interessato ammette: "Non è né l'una né l'altra", e poi aggiunge: "Ho fatto un ragionamento tra me e lei e voi ci sguazzate. Io di quelle frasi ne ho dette tante alle mie amiche ed erano felicissime. Angelica con il tempo adorerà la propria sfrontatezza". Fiordaliso resta nella sua convinzione, prendendosela con Angelica per il suo atteggiamente nella Casa durante la scorsa puntata: "Se io sono offesa non mi siedo né vicino né do la mano". Beatrice ricorda: "Loro avevano già risolto" prima della diretta.

Paolo Masella parla in favore della Baraldi, dicendo che sentire quelle parole da Giampiero, la cui opinione è considerata tra le più importanti, fa più effetto. Per quanto riguarda invece la "mano" e il "pianto" in onda, il gieffino sostiene che, sebbene la ragazza avesse chiarito con lui, è comprensibile che rivedere certe scene durante la serata possa suscitare emozioni contrastanti.