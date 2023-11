Grande Fratello, Mughini in lacrime pensando al padre: "Era stato fascista, mi avrà detto 20 frasi in tutta la vita"

Al Grande Fratello Giampiero Mughini commuove tutti, studio e pubblico social, raccontando il suo difficile rapporto con il padre Gino - le belle parole non esistevano e non c'era spazio per l'affetto - e il rimorso più grande della sua vita. Una situazione di cui, a detta sua, non è semplice parlare nemmeno adesso, a distanza di anni. Non è un caso che presenti gli occhi lucidi nella Mystery Room, né che avesse pianto durante la settimana passata in presenza di alcune gieffine: "Scusatemi", dice dopo essersi confidato e prima di allontanarsi dalle giovani attorno a lui in quel momento.

Le parole di Mughini

Lo scrittore viene chiamato in Mystery Room da Signorini, dove racconta che i suoi genitori si sono separati quando aveva 5 anni; una separazione talmente brusca da non essere riuscito a vedere il padre per diverso tempo in seguito al triste evento. "Era difficile viverla bene, soprattutto in una Italia dove queste cose non accadevano, dove l'ipocrisia la faceva da padrona", ammette Mughini prima di vedere il video che mostra il gieffino parlare del padre e dell'atteggiamento di quest'ultimo nei suoi confronti. Gli sentiamo dire di aver pianto poche volte nella vita, ma che dopo la morte di suo papà gli sono scese lacrime per un mese di seguito. "I miei genitori erano separati e io vivevo con mia madre, ma per lui avevo un'adorazione. Era un uomo di una durezza... Non si può descrivere, ma a me piaceva moltissimo. Papà era stato fascista e io ero uno scapestrato di sinistra. Un giorno da qualche parte avevo scritto le "squadracce fasciste", sono andato da lui - non stava nemmeno bene - e mi disse: 'Lo sai che io ne facevo parte.' Io gli risposi di sì e non ha mai aggiunto altro. Non mi ha più detto una parola. Se avessi qui davanti mio padre gli chiederei scusa, perché era un'espressione idiota che non valeva niente. Devi capire le cose, quello che è successo. Le etichette non valgono niente, ciascuna persona è diversa. Questo è il mio rimorso." L'uomo racconta poi di aver mangiato con il papà in un ristorante e che quella volta, riferendosi al cameriere con cui Mughini aveva appena interagito, Gino gli disse: "Quell'uomo era un manganellatore del Partito Nazionale Fascista, io l'ho espulso dal partito." "Io mi sono sentito sprofondare quando mi ha detto questa cosa. Penso che lui mi abbia detto in tutta la vita 20 frasi, ciascuna delle quali è incisa sulla mia pelle", confessa l'inquilino.

Una frase che segna

Alfonso Signorini non sa cosa dire dopo quanto ascoltato in diretta, ma pone ugualmente una domanda a Giampiero: "Vuoi dividere con noi un'altra frase pronunciata da tuo padre e regalarci un'emozione?" Non c'è pretesa da parte del conduttore, anche visto il gelo calato in Mystery Room, dove il gieffino è fermo, con gli occhi lucidi, a fissare l'immagine di suo padre sul monitor. "I miei si erano separati e io andavo a trovare mio papà una volta al mese circa. Avevo sui 13 o 14 anni. Ero un ragazzino timido ed esile, sono cresciuto dopo. Mio padre mi accompagnò alla finestra dell'appartamento in cui viveva e mi disse: 'Lo sai che tua madre frequenta un uomo?' Quella volta sono stato all'altezza della situazione e gli ho risposto: 'Ne ha il pieno diritto'."