Grande Fratello, Giselda tira fuori le unghie: "Non sono il cane di nessuno"

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Beatrice Luzzi è stata la preferita del pubblico e ha scelto di mandare direttamente al televoto Giselda Torresan. Ciò ha creato una frattura più consistente tra le due gieffine che in diretta hanno espresso il loro pensiero al riguardo, con gli altri inquilini pronti a dare manforte alla donna veneta e Alfonso Signorini a incalzare le due concorrenti per scoprire tutti i dettagli del caso.

Cosa è successo

Beatrice non le manda certo a dire, anzi ammette di aver nominato Giselda perché si è sentita ferita quando quest'ultima le ha dato della falsa e ipocrita, nonostante l'abbia aiutata con il famoso vestito "regalato" (in realtà "prestato"). Dal canto suo, Giselda non prende bene il fatto che l'attrice l'abbia definita "un cane al guinzaglio" e durante la settimana tira fuori le unghie, forse troppo, perché usa parole cattive contro la donna, come "se l’ha fatto Beatrice, la buttiamo via”, riferendosi a un pasto. Tutto questo lo vediamo tramite il video lanciato da Alfonso Signorini in diretta, dove Giselda chiarisce di non essere il cagnolino di Rosy Chin, perché "Io non mi faccio condizionare da nessuno", e aggiunge: "Io non parlo male di lei, era un gioco"; Beatrice invece ricorda di averle regalato dei vestiti, ma la gieffina prontamente risponde che si trattava solo di un prestito. Signorini mostra anche la reazione di Rosy Chin, che considera Beatrice "la prima che manipola gli altri", e degli altri concorrenti, tutti decisi a difendere Giselda in quanto "è la persona più pura, umana e sincera" nella Casa più spiata d'Italia.

Il confronto in salone

È Signorini a lasciare la parola a Giselda, chiedendole in primis cosa non le piace di Beatrice: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento verso Rosy all’inizio. Poi era un gioco, ci avevano detto di scegliere chi fosse la più ipocrita e in quel momento era lei, ma spero che si risolva. Non ho cambiato opinione, ma questo è un gioco ed è normale che nascano dissapori. Per la pasta, stavo scherzando...”. "Non è solo un gioco, Giselda. Mi sembra una posizione un po' diplomatica la tua. Hai detto che intendevi buttare la pasta che aveva cucinato lei. Stavi scherzando, ma queste cose possono lasciare il segno”, ribatte il conduttore. Lei, ridendo, esclama: "Scusa Beatrice".

Ma Beatrice cosa pensa di quanto accaduto? La gieffina, chiamata in causa da Signorini, commenta: “Intanto mi scuso perché "tenere al guinzaglio" è un’espressione che noi a Roma usiamo con leggerezza, quindi mi dispiace perché tutto vuol dire meno che la persona è un cane. Era riferito a Rosy, era lei a tenerla al guinzaglio. Lei è anche manipolatrice. Non ho mai nominato Giselda, che invece viene nominata dalla prima puntata. Io ho avuto un ruolo ingrato, ma ho scelto la persona che mi aveva ferita, io a Giselda avevo dato tanto, c’era un rapporto sincero e il fatto che lei mi abbia dato dell’ipocrita… a me ha ferito. A me pare che voi mandiate sempre video in cui tutti mi attaccano, in ogni puntata sento tutti che mi sparlano dietro, quindi è normale sentirmi un po’ vittima".

Rosy Chin interviene su invito del conduttore: "Ognuno di noi vede il riflesso negli altri, non so dove lei possa aver visto la manipolatrice in me, forse perché lo è lei. Tende sempre a vedere la parte brutta delle persone, non sai quante volte le ho chiesto un confronto e ho sempre trovato un muro". Nessuno vuole difendere Beatrice, a parte Grecia, Fiordaliso e Vittorio Menotti, il quale ammette di non entrare spesso nei discorsi degli altri. Signorini, sentendo le sue parole, lo blocca: "Non entri nei discorsi degli altri, Vittorio? Allora hai sbagliato programma. Dovevi andare a Frontiere dello spirito!". Menotti ride e poi prosegue il suo intervento: "Io mi faccio spesso gli affari miei, ma dopo la questione "ipocrita" ho visto un atteggiamento propositivo da parte sua e ha cercato di inserirsi nel gruppo, ho visto un suo sforzo, anche se non è bastato”.

Cesara Buonamici commenta: "Beatrice ha sempre l’aria di essere al di sopra degli altri, anche nella postura fisica. Dà l’impressione di non sapere cosa ci faccia lì dentro con quegli altri. Anche Vittorio è così, hanno in comune la caratteristica di guardare gli altri come se non facessero parte dello stesso meccanismo. O giocate anche voi o ne giocate un altro. Giselda ha ricordato a tutti che è un gioco un po’ crudele, un gioco a eliminare e non a unire, e più si considera la nomination qualcosa di personale e peggio si sta".