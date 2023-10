Grande Fratello, Giselda devastata dal suo primo amore: "Ero caduta in depressione"

Al Grande Fratello prendono il sopravvento storie universali. Il 2 ottobre, insieme a quella di Rosy Chin, ne emerge un'altra in particolare, quella raccontata da Giselda Torresan, che durante i giorni scorsi ha aperto il suo cuore ai compagni di avventura parlando di un amore devastante, che l'ha portata alla depressione e a dimagrire talmente tanto da pesare 48 chili e rischiare di finire sottopeso.

Un amore tossico

Nella Mystery Room la gieffina parla di un amore tossico, sbagliato: "Lui non mi amava. Siamo stati insieme 5 anni, ma non mi ha trattata bene. Avevo perso la testa, mi ero innamorata. Era il mio primo amore. Nemmeno si ricordava del mio compleanno, dovevo chiamarlo 100mila volte. A Natale non si presentava, a Capodanno non si vedeva... Inventava sempre scuse, diceva che stava male... Si capiva che non mi amava. Non riuscivo a lasciarlo, ero innamorata. Gli compravo tutto: la spesa, i pantaloni... La madre stava sempre in mezzo, mi comprava i vestiti perché diceva che mi vestivo male. Si vergognavano anche di dire agli altri che ero un'operaia. Mi facevano passare per un'impiegata. Mi ha lasciato lui, ma dovevo lasciarlo anche io, altrimenti diventavo anoressica. Ero caduta in depressione, pesavo 48 chili, non mangiavo più. Tutto il male che mi ha fatto... Poteva non prendermi in giro così. Sono stata malissimo dopo la relazione. Quando stava con me diceva: 'Guarda quella quanto è bella!' Allora io non mangiavo per raggiungere i canoni di bellezza che a lui piacevano. Ho pianto tanto, non avevo più voglia di uscire. Stavo a casa da sola a piangere. Adesso voglio solo rispetto. Quando sei dentro questo genere di dinamiche, psicologicamente non lo capisci subito, perché sei troppo presa. Ormai non ci penso più, ma comunque non voglio più vivere una storia in cui l'uomo non mi rispetta. Voglio essere amata, non voglio gelosie, ma voglio che mi lasci andare in giro per le montagne!"

Giselda sul primo amore

Dopo aver visto il video che ripercorre quanto detto da Giselda durante gli ultimi giorni, Signorini interviene per darle manforte: "Intanto, da quello che hai raccontato, tu hai amato e questo è quello che conta. Non bisogna mai pentirsi di avere amato, mai, anche se non hai amato la persona giusta per te. Ma la bellezza di ciò che hai provato era una cosa talmente pura e tua che va difesa". La gieffina racconta come nasce la storia d'amore e i suoi risvolti: "Io facevo la lavapiatti nell'unico rifugio del mio paese e lui aveva fatto lo stesso l'anno precedente. Quindi ci siamo conosciuti lì e io ho perso subito la testa per lui. Che non mi amasse si capiva dai suoi atteggiamenti: non veniva mai a trovarmi... Non avevo ancora comprato l'abito da sposa". Il conduttore esclama: "Altrimenti ti avrei chiesto: 'Non è mica Mark Caltagirone?' Ma quindi tua suocera si vergognava che tu facessi l'operaia? Beh, deve vergognarsi lei! E tu cosa dicevi?" Lei spiega: "Nulla, io sono sempre stata ingenua, buona. Lasciavo passare tutto. La storia è finita più o meno 4 anni fa perché ero diventata troppo magra. Mi dicevano tutti di andare da uno psicologo. La famiglia e gli amici mi hanno spinta a uscire da questa situazione. Mi dicevano: 'Devi andare avanti', e così mi sono iscritta a un corso di arrampicata. La montagna mi ha guarita, poi ho conosciuto una ragazza e siamo diventate molto amiche, e poi sono fiorita. Quando però ho scoperto che lui stava con un'altra ragazza ho scritto delle cattiverie su Facebook, non bisognerebbe mai scriverle. Dopo mi sono pentita di averlo fatto e con questa ragazza ci siamo chiarite, ma non siamo amiche. Il mio ex abita a 100 metri dalla mia casa in montagna, se dovessi incontrarlo farei finta di non vederlo, oppure mi travestirei da Porcino".