Grande Fratello, Giuseppe fa una gaffe con Beatrice: "L'avrei fatto anche con il mio peggior nemico"

Nel video in alto, il confronto tra Beatrice e Giuseppe

Durante il Grande Fratello, Alfonso Signorini dedica un blocco a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e al possibile ritorno di fiamma tra loro; un'ipotesi scemata a causa delle parole dette dall'attrice quando nella Mystery Room il conduttore cerca di capirne di più sulla loro situazione di coppia. Ma cosa è successo? Nei giorni scorsi Giuseppe, vedendo Beatrice piangere per le pressioni all'interno della Casa, si avvicina a lei e l'abbraccia, dopo aver ascoltato il suo sfogo. Lui pensa che la magia non sia ancora svanita, peccato che l'attrice affermi di non aver provato quel brivido che in passato sentiva quando gli stava vicino, probabilmente per le molte cose spiacevoli accadute nell'ultimo periodo, una delle quali proprio nel momento del confronto. Insomma, nel video di presentazione dei fatti è chiaro che non c'è futuro per la coppia.

Il confronto nella Mystery Room

Nella Mystery Room il primo a parlare è Giuseppe Garibaldi, il quale spiega la situazione: "Io credo che sia giusto così per entrambi, perché ad oggi ci stiamo vivendo la casa con più tranquillità e spensieratezza. Litighiamo molto meno..." Qui interviene Beatrice: "Anche perché non parliamo mai e se lo facciamo poi litighiamo". "Ma perché ritorna sempre sulle stesse cose", chiarisce Giuseppe, per poi fare l'ennesima gaffe: "Quando l'ho vista di fianco al letto - io stavo dormendo e lei è venuta a svegliarmi - mentre piangeva, in quel momento anche ci fosse stato il mio peggior nemico lo avrei accolto comunque". Signorini è deluso: "Ma non sei carino... Non si può, ha ragione lei a non sopportarti". Neanche la reazione sconcertata di Beatrice passa inosservata: "Ah, ecco... Non mi mettere più in queste situazioni. Veramente, non lo sopporto più, fa sempre così". Garibaldi si spiega meglio, ma prima si contraddice e poi cerca di migliorare la sua posizione: "Io accolgo in ogni caso, perché nonostante tutte le discussioni vedere una donna che sta male e piange mi è dispiaciuto tantissimo. Il bene e un qualcosa che ci lega dentro ci sono. Sono una persona buona, quindi anche se fosse venuto lì il mio peggior nemico lo avrei accolto. In questo caso c'era Beatrice, ce ne siamo dette tante... Il fatto di aver dato del maschilista a mio padre ancora mi deve passare".

Il commento di Beatrice

La Luzzi svela il suo punto di vista sulla relazione e la possibilità di un futuro insieme: "Ho confermato in questi ultimi tempi, vedendolo anche interagire con altre persone, che il sentimento più passionale è scemato. Mi dispiace anche di ciò. Quello per cui sono andata a parlargli era il post puntata perché ero veramente stanca di tutti gli attacchi ricevuti. Quello che io non posso sopportare, al di là di tutte le umiliazioni e le assurdità che "abbiamo fatto", è che lui possa pensare che io non ero sincera con lui. Non faccio mai strategia".