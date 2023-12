Grande Fratello, Greta incontra la madre e sbotta: "Non voglio più parlare di Mirko, esisto solo io"

Nel video in alto, l'incontro tra Greta e la madre

Durante la puntata di Grande Fratello, la madre di Greta va a farle visita ma i risvolti dell'incontro sono a dir poco eclatanti e commoventi, tanto che Alfonso Signorini è costretto a interrompere il momento diventato troppo rocambolesco per la prima serata, con la Rossetti che fa un appello per sentirmi bene e stare tranquilla, soprattutto dopo aver visto Mirko Brunetti che le ha detto di non amarla. Vediamo insieme cosa è successo in onda il 23 dicembre al GF.

Greta incontra la madre

Greta si trova in salone da sola e aspetta con ansia una persona che "le vuole molto bene", ma questa volta senza essere freezata dagli autori. Quando la madre Marcella si palesa davanti a lei, le due si corrono incontro e si abbracciano forte: "Amore bello", urla l'ospite. La figlia le chiede subito: "Come stai?", ma la donna le dice di "lasciare stare" e poi dichiara: "La nonna è stata male, ha avuto la pressione altissima, ma sta bene adesso". La Rossetti si accorge del dimagrimento della madre e lei risponde: "Sono stata tanto male, te ne renderai conto dopo, quando uscirai... Tanta televisione". Greta continua a chiederle cosa sia successo e Marcella aggiunge: "Mi è piaciuto perché hai esternato il tuo essere un angelo, ma sei cascata dentro questa situazione. Sei stata l'angelo riparatrice di questa coppia. Abbiamo visto insieme che tra loro c'è amore vero. Mirko con me non si è comportato bene fuori da qua, però non mi importa. Io la chiudo qui". Signorini le chiede: "Che cosa gli rimprovera?", e lei afferma: "Di non essere stato corretto con me e con gli altri due ragazzi". Ma Greta la interrompe: "Non fa niente, non voglio parlare di lui..."

Mirko viene chiamato in causa: "la sorpresa è per Greta, quindi penso sia giusto che si godano il loro momento e che non si parli di me. Non c'è stata nessuna riappacificazione grazie a lei, anzi mi dispiace che lei sminuisca l'amore o comunque il sentimento che c'è stato tra me e Greta". Quest'ultima si intromette: "Mia madre ha solo detto che ho fatto da paciere e che ho capito che dovevo mettermi da parte. È diverso". "Tu pensi di essere stato poco corretto nei suoi confronti?", chiede Signorini a Brunetti, e lui, mentre mamma e figlia parlano a bassa voce sopra la sua voce e si abbracciano, sostiene: "Mi dispiace rispondere adesso perché so che non fa bene..." L'ex gieffino, vedendole prese dal loro momento, si ferma e dice: "Se non gli interessa, non rispondo..." Interviene Signorini: "Scusate, Marcella c'è Mirko che giustamente sta parlando con lei, eh... È anche una questione di educazione..."

Il conduttore cede la parola al giovane imprenditore, ma Greta sbotta contro la mamma: "È il nostro momento, poi ne discutete quando siete fuori", ma lei ribatte: "Io sono già passata male fuori per le trappole che fanno, tu non lo sai". "Non mi interessa, non voglio parlare di questa situazione. Mi agita tutto ciò", chiarisce la gieffina, ma Mirko vuole spiegarsi: "Ultimamente non ho mai risposto. Ho detto solo: 'Mi dispiace per Greta" e questa sera confermo queste mie parole". "Perché non sai quello che succede fuori... Complimenti. Non ha parlato con me", urla l'ospite.

Lo sfogo di Greta e il passato difficile

Nonostante Alfonso Signorini cerchi di appianare la situazione dicendo alle due donne di confrontarsi su altro, il discorso prosegue su una strada in salita: "È successo di tutto e di più. Devi fare il tuo percorso, vai avanti. Se vuoi uscire esce, fai quello che ti senti. Mi piace che hai parlato con Perla come ti avevo detto io", dice Marcella. "Noi abbiamo stretto un bellissimo rapporto", la rassicura Greta. La mamma prosegue il discorso affermando di stare bene adesso che la vede di persona e poi ribadisce di essere dimagrita tanto perché "ci sono tanti problemi fuori che non conosci".

Mirko interviene: "Li hai creati tu", e poi tenta di parlare con Alfonso, ma la Rossetti non ci sta e si innervosisce: "Basta, per favore, voglio godermi questo momento. Io volevo solo godermi l'incontro, per me lui è un capitolo chiuso". Il conduttore chiede alla gieffina il motivo di tale reazione incontrollata e poi aggiunge: "È come se tu avessi paura di discuterne". Lei chiarisce: "Non voglio più sentire questo discorso, voglio sapere come sta la mia famiglia. Sono sei mesi che parliamo di Mirko, non mi interessa farlo, basta".

A questo punto Marcella, dopo aver detto a Greta di stare zitta un attimo, confida in diretta che la figlia ha avuto problemi in passato (nel video in alto quella parte è stata rimossa): "Non posso parlarne davanti a lei, perché ha già subito nella sua vita queste violenze verbali da piccola. Non permetto in questo momento che lei soffra. Le vengono gli attacchi di panico e sviene, quindi se volete confrontarvi sulla questione di Mirko con me, facciamolo fuori da qui. Con lei no, ne ha già passate fin troppe. Le denunce e le minacce le subiamo noi, non ho più voglia". Signorini svela: "Noi non siamo a conoscenza di questi problemi e non ci vogliamo entrare".

Una volta uscita dal salone l'ospite, il conduttore la incalza nuovamente sulla motivazione della sua reazione e lei risponde: "Ho mangiato cacca a destra e a sinistra per quello che ho fatto", ma Alfonso la rincuora: "Il pubblico ha capito la donna che sei. Dipendete troppo dai giudizi dell'esterno, devi essere impegnata a vivere la vita per conto tuo, indipendentemente dalle parole degli altri. Tu vieni fuori come una persona coerente, dolce e in grado di prendere atto della decisione dura ma sincera di Mirko con grande dignità". "Però chiedo per favore a Mirko e alla mia famiglia di non farsi più la guerra. Voglio che si parli solo di Greta", conclude l'ex tentatrice scoppiando poi a piangere in diretta.