Grande Fratello, Greta rassicura i fan di Mirko e Perla: "Non ho intenzione di mettermi in mezzo"

Nel video in altro, Greta in Superled

Durante la 23esima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini dedica più di un blocco a Mirko e Greta, pronta a entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente. A inizio serata vediamo Greta in Superled dire con convinzione che il pubblico non la apprezza perché ha paura che la sua volontà sia quella di dividere Mirko e Perla, e poi assicura: "Non ho intenzione di farlo. Sono grandi abbastanza per cavarsela da soli. Io farò il mio percorso, mi farò conoscere per quello che sono". Quando però Cesara dice: "Oppure hanno paura che te lo riprenda", lei apre le braccia come a dire: "Chissà".

Le parole di Greta

Greta Rossetti si racconta ad Alfonso Signorini, dicendo di aver passato un periodo tremendo quando i suoi genitori si sono separati (aveva solo 14 anni). Poi torna a parlare di Mirko Brunetti: "Io tendo sempre a nascondere le mie fragilità. Il sentimento non è svanito del tutto, ma ho sofferto molto. Sicuramente non sarà facile, ma io difficilmente perdono cose che mi hanno fatto male. Si vede l’amore che prova per Perla, a me dispiace che lui non sia in grado di ammetterlo e dia tutte le colpe a me. Lei vive con lui determinate emozioni, sente che lui è ancora innamorato di lei e quindi non può avere un futuro con altre persone: o sta da solo o cerca di recuperare con lei. Per questo Perla pensa che tra me e Mirko non ci sarà altro”, dice Greta con le lacrime agli occhi.

Le parole di Mirko e Perla dopo un video sul gieffino e Greta

Mirko non sa che Greta sta per entrare nella Casa del Grande Fratello quando commenta il modo in cui la ex fidanzata l'ha lasciato in diretta durante la scorsa puntata: "Penso che la cosa più brutta sia stata pubblicare prima un post su Instagram e poi venire qui. Ha preferito dirlo prima ai follower, è la cosa che mi ha fatto più male. Dice ti amo e abbiamo un futuro roseo insieme, e poi nel confronto con Perla parlare solo di passione. Mi fa capire che non era amore".

Dal canto suo la Vatiero afferma: "Non crolla il mondo addosso per una frequentazione di 4 mesi, non è la storia di una vita. Penso che la condivisione di anni sia diversa. In una frequentazione si può parlare di passione e non di amore, si può essere innamorati ma l'amore vero è altro. Non penso che Greta faccia per lui, perché credo che Mirko abbia altri valori". Infine, per quanto riguarda un possibile ritorno sui propri passi con la ex fidanzata, Mirko risponde: "Assolutamente no".

Dalla Superled Greta sbotta: "Qual è la differenza tra ciò che ho detto io e quello che ha detto lui? Dice che io ho preso la palla al balzo per lasciarlo, ma lui non mi sembra convinto della nostra storia. È bravo a dare la colpa agli altri e a non prendersi le proprie responsabilità".