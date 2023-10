Grande Fratello, Heidi Baci lascia la Casa: le reazioni degli inquilini

L’abbandono del Grande Fratello da parte di Heidi Baci ha fatto molto discutere nei giorni scorsi, una decisione inaspettata dopo un incontro drammatico con il padre che l’ha convinta a uscire dalla Casa. Doveva essere una semplice sorpresa e invece le cose non sono andate come previsto. Alfonso Signorini ripropone quanto successo nella scorsa puntata, dalle parole del padre di Heidi, passando al confronto con Massimiliano Varrese, fino al momento del Confessionale della gieffina e allo sfogo dell’attore, per poi far vedere tramite un video le reazioni degli altri inquilini all'uscita di scena dell'imprenditrice.

Le reazioni

Dopo aver mostrato le immagini della sera in cui Heidi ha lasciato il programma, lo scorso lunedì, Signorini chiede subito agli inquilini cosa pensano di ciò che è accaduto. Inutile dire che il primo a essere chiamato in causa è proprio Massimiliano Varrese: “Fa male vedere queste immagini. Partendo dalle parole del padre, non do valore a quello che ha detto. Sono parole pesanti e gratuite, ma io so chi sono e so di essermi sempre comportato bene qui. Posso comprendere la preoccupazione di un padre, ma non capisco il voler imporre ai propri figli la decisione di non seguire ciò che sentono. Heidi è una donna di 26 anni ed è più matura dell’età che ha, ma quella sera il linguaggio del suo corpo è stato forte, è passata da uno stato d’animo a un altro in pochissimo tempo. L’ha fatto anche con me”.

Il conduttore è poi passato a un altro video dove vengono messe in primo piano le reazioni a caldo degli altri inquilini: Fiordaliso in lacrime ha visto la scena di Heidi col padre come un ritorno improvviso al passato, più precisamente al 1972, anno in cui suo padre la cacciò di casa perché incinta: "Vedere Heidi non fare nulla mi ha fatto molto male. Non ha avuto il mio coraggio, per ora”. Valentina Modini invece piange disperata: “La scelta di Heidi la comprendo, ma se ne pentirà per tutta la vita. Lei non ha fatto nulla.” Ciro dice che immaginavano che c’era qualcosa che la bloccava, e ora hanno capito di chi si tratta.” Alex esclama: “Mi immagino mia figlia grande... Nemmeno io mi impongo in questa maniera e lei ha solo 6 anni”. Beatrice sbotta: "Questo è un ricatto di prima categoria, inammissibile nel 2023 in Italia. Il messaggio che è passato è che una ragazza che non ha fatto nulla, viene portata via dal padre imbestialito. Si torna indietro di 50 anni, è una cosa inaccettabile”. Rosy sostiene che nessuno conosce Heidi meglio della sua famiglia e per questo non vuole "metterci bocca”.

Il dibattito nel salone

Signorini ricorda che Heidi Baci è uscita dal programma dopo una telefonata di soli 30 secondi con la madre. Beatrice in salone riflette sulla sua posizione al riguardo, e riferisce: “Forse se la mamma presenta un disagio di questo tipo Heidi si sente responsabile per la situazione... È l’unico motivo per cui accetterei questo”. Fiordaliso commenta il video, tornando a quanto detto su suo padre: "Io nel 1972 avevo 15 anni ed ero incinta. Ci sto ancora male, perché mi ha cacciato di casa. Come sai ci siamo perdonati a vicenda. A me ha dato fastidio il tono di suo padre, sul volto di Heidi ho visto la faccia spaventata che io avevo a 15". Rosy Chin non cambia idea: “Io ho pensato molto alla cultura e al punto di vista dei genitori. Io ho pensato: 'Chi può conoscere meglio la sua famiglia se non mamma e papà?” Mughini interviene: “L’uomo con il quale la ragazza di 26 anni aveva intavolato un rapporto non è esattamente un trafficante di droga o camorrista. È una persona assolutamente perbene. Allora con quale diritto hai fatto ciò che hai fatto? Mio padre era fascista, io ero uno scapestrato di sinistra. Non mi ha mai detto una parola, mai”.

Cesara Buonamici, dallo studio, dice: "Non me la sento di dare alla famiglia di Heidi dei retrogradi". L'opinionista ricorda che la su famiglia le ha permesso a 19 anni di trovarsi un lavoro e andare a vivere da sola, per poi aggiungere: "Io vorrei dire che quel niente, ciò che c'è stato tra Heidi e Massimiliano, è sotto gli occhi di milioni di persone. Lei vive da anni da sola, non è una bambina, e decide di andare via. È quel punto lì che non capiamo. Quello che mi sorprende è la reazione di lei. Il padre le dice: 'Tu non hai messo un muro', e lei con Massimiliano è diventata di ghiaccio.” Massimiliano prende parola: “Non so adesso cosa succederà fuori da qua, non posso far altro che rispettare ciò che lei mi ha detto al confronto. Quindi quando uscirò da qui userò il tempo per ritrovare me stesso”.