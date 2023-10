Grande Fratello, Heidi: nessuna speranza per Massimilaino, sempre più vicina a Vittorio

Nella puntata di giovedì 5 settembre del Grande Fratello si torna inevitabilmente a parlare del triangolo tra Massimiliano, Heidi e Vittorio.

Alfonso Signorini chiama la ragazza in confessionale, dove si fa accompagnare da Letizia, per parlare con lei degli ultimi sviluppi del suo rapporto movimentato con l’attore che la corteggia sin da quando si sono conosciuti all’interno della casa e con il ‘terzo incomodo’ Vittorio a cui sembra sempre più vicina, tanto da aver ammesso recentemente che il ragazzo le piace, per la sua leggerezza. Concetto che ribadisce al conduttore, mettendo ancora una volta a confronto i due uomini. Da una parte la freschezza di Vittorio dall’altra la maturità e anche la ‘pesantezza’ e la responsabilità dell’attore.

La ragazza aveva subito suscitato l’interesse dell’attore, molto più grande di lei e già padre separato Heidi dice Vittorio gli piace perché è leggero e sta bene con lui, con Massimiliano dice che comunque è un uomo molto maturo ha una figlia e nella vita reale una situazione così dice che non le sarebbe mai successo.

Parlando con Signorini infatti Heidi ammette che la impensierisce l’idea che lui sia padre e ammette che, fuori dalla casa in una situazione del genere probabilmente non si sarebbe trovata.

Poi il conduttore chiama Massimiliano Varrese in superled per capire come lui abbia preso le parole di Heidi. L’attore si dichiara molto più tranquillo rispetto alle settimane passate, avendo avuto un chiarimento con la ragazza che ha ammesso che qualcosa c’era e lui non aveva “fatto tutto da solo”. Anche sul tema del fatto di rappresentare una persona con responsabilità maggiore, Varrese dice di concordare con quanto detto dalla ragazza, e afferma: “Sono padre, chi mi conosce sa come ragione. Al di fuori di questa situazione probabilmente sarei stato io a tagliare tutti i ponti”.

Il chiarimento comunque è stato per lui veramente importante, per questo ora si sente molto più leggero e Signorini gli consiglia di essere leggero anche con Heidi.