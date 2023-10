Grande Fratello, Heidi conferma: "Massimiliano non mi piace, chiudiamola qui"

Il Grande Fratello torna a parlare della presunta love story tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese, che i fan del programma condotto da Alfonso Signorini vorrebbero vedere ufficialmente insieme. Peccato che la giovane donna non voglia saperne di iniziare qualcosa di importante con l'attore in questo momento, e probabilmente tra i due non ci sarà nulla nemmeno in futuro. Il motivo? Massimiliano non le piace abbastanza, e per questo la gieffina è pronta a chiudere tutta questa storia qui, nella settima puntata della nuova edizione.

Heidi in Mystery Room

Alfonso Signorini chiama Heidi in Mystery Room per affrontare con il pubblico e lo studio l'attuale situazione con "Massimiliano Varrese". Prima di saperne di più sulla questione, alla donna viene mostrato un video in cui l'attore racconta, ripetendo quanto detto in passato, cosa prova per lei: “Nella vita ognuno può essere adulto quanto vuole ma se il cuore comanda non si può fermare. Secondo me lei ha una grande paura, perché sono più grande di lei e un padre, e questo mi mette in difficoltà. Mi dispiace di un sacco di cose, io sono uno che ricomincia sempre. Per un attimo ho quasi creduto di essermi immaginato tutto, ma non credo sia così". Nel filmato vediamo anche Heidi dirgli: “Abbiamo tempo, con calma. Non credo che lui abbia dei sentimenti molto intensi”.

Una volta tornati nella Mystery Room, Signorini le chiede un commento su quanto visto nella clip, esponendo però il suo pensiero come se non fosse lei la protagonista dell'evento: “Da fuori vedo due persone che si piacciono tantissimo, non possiamo negarlo. Ho sempre detto che ho grande simpatia per lui sin dall’inizio, ma da parte mia non c’è questa intensità. In questo momento il sentimento non è ricambiato. Non sono una persona che fa calcoli da questo punto di vista, vediamo, ad oggi non mi piace così tanto. Non ho paura di niente, anzi vorrei tutelare lui perché il mio sentimento non va verso la sua direzione".

Il confronto in salone

Heidi raggiunge Massimiliano nel salone della Casa. Signorini chiede all'attore di spiegare cosa pensa di ciò che Heidi ha detto in Mystery: "Non mi aspettavo qualcosa di diverso, solo ciò che ha detto. Può cambiare tutto in un attimo, sto riflettendo giorno per giorno su di me e le mie emozioni. Ognuno ha bisogno dei suoi tempi, ma le emozioni vivono e si muovono, non possono essere uguali a quelle degli altri. Lei si è espressa chiaramente su ciò che prova, quindi ora vediamo cosa succede dentro di me." Dallo studio interviene Cesara Buonamici per fare una domanda a Massimiliano, una dichiarazione inequivocabile a Heidi, ma a rispondere è quest'ultima "Non mi piaci".

Interviene Signorini: "Heidi io non ti capisco. Nella Mystery hai detto che siete due persone che si piacciono tantissimo..." Lei dice: "C’è della simpatia, io mi trovo molto bene con lui". Non manca la dichiarazione di Massimiliano, che esclama: "A me ha seccato così. È inutile, me ne farò una ragione e vado avanti. Che devo fare? Non sono innamorato, è una parola grossa, ma mi piace molto. Da qua a innamorarsi...”. Heidi è interessata a qualcuno che vive nel Loft? "Non mi piace nessun altro nella casa, io parlo con tutti. Ridere e scherzare fa parte di me, altrimenti ci annoiamo. Non ho paura, io vado e lo dico. Se mi piacesse qualcuno, lo direi", rivela la giovane.Per chiudere il confronto Signorini chiede: "Questo film lo chiudiamo qua o è solo il primo tempo? Per Heidi non ci sono dubbi: “Lo chiudiamo qua”; per Massimiliano è un po' più tosta: "Quando il regista dice stop c'è poco da fare".