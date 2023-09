Grande Fratello, l’incursione di Giampiero Mughini

Avrebbe dovuto essere uno dei concorrenti vip della nuova stagione del Grande Fratello, dato per certo da tantissimi rumors, compreso uno avvalorato anche da una sua lettera allusiva su Dagospia, Giampiero Mughini pare abbia poi declinato l’offerta di far parte del cast del reality ed è rimasto fuori dalla porta rossa. Secondo alcune fonti i motivi della rinuncia sono strettamente personali. Fatto sta che il giornalista deve averci fatto la bocca, e la curiosità per quel mondo rimane per lui molto forte, così Alfonso Signorini ha trovato un modo alternativo per fargli fare questa singolare esperienza, ricoprendo il ruolo di una sorta di guest star nella seconda puntata del reality di Canale 5.

All’inizio della puntata il giornalista si trova nascosto nel confessionale e da lì dialoga con il conduttore che gli chiede cosa lo attiri tanto di questo programma. “Non è cosa da poco”, risponde Mughini, “ E’ interessante guardare questi giovani che si affacciano, anzi irrompono nella vita. E’ anche una grande responsabilità essere all’altezza di questi ragazzi nel senso di non apparire ai loro occhi come un bisnonno noioso”.

Dopo un po’ che segue la trasmissione e qualche commento su ciò che vede, per esempio quando la narrazione si concentra sulla vicenda di Alex Schwazer, arriva il momento in cui Giampiero Mughini viene fatto entrare nella casa.

Ma il giornalista è lì perché ha espresso curiosità da osservatore. Ed ecco quindi che si ritrova proiettato nel salone della casa dove sono riuniti tutti i concorrenti che, in un momento davvero surreale, rimangono tutti immobili e in silenzio, come congelati, in modo da lasciare Mughini procedere alla sua osservazione diretta e ravvicinatissima di questi soggetti ancora non bene identificati. Come uno scienziato o un esploratore si muove misurando passi e parole, ma l’incursione è piuttosto breve, giusto il tempo di fare una breve esperienza diretta nella casa più spiata d’Italia.