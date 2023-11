Grande Fratello, Letizia delusa dall'ex fidanzata Nicole: "È lei a provare rancore, io sento solo amore"

Negli ultimi giorni Letizia Petris ha parlato spesso agli inquilini della sua relazione amorosa con l'ex fidanzata Nicole, dicendo di amarla amata tanto, e il Grande Fratello ha pensato bene di dedicare oggi, lunedì 13 novembre, un blocco a tale storia, in particolare dopo aver letto le dichiarazioni di quest'ultima al riguardo. Di tutta la situazione Beatrice pensa che la diretta interessata sia ancora innamorata della donna, lasciata 5 anni fa e co-protagonista di una relazione "tormentata". La gieffina sostiene di essersi lasciata condizionare dall'ambiente circostante e in particolare dalla sua famiglia, che non vedeva di buon occhio la loro unione, tanto che per 6 mesi si sono frequentate senza dirlo a nessuno. Letizia aggiunge che suo padre aveva smesso addirittura di salutarla, un atteggiamento che le faceva troppo male, e per questo le due donne hanno chiuso la storia. Vorrebbe chiederle scusa per non essere riuscita a gestire quell'amore tanto grande: "Non è stata l'unica donna della mia vita, ma è stata la donna della mia vita". Ma Nicole non ci sta e racconta la sua verità dei fatti.

Le parole di Letizia

Alfonso Signorini chiede a Letizia perché le due donne si sono lasciate, dopo due anni di amore, e la gieffina spiega: "Principalmente per rispetto nei confronti di mio padre che provava tanto dolore. Quando mio papà era in ospedale in fin di vita, io mi sono sentita molto in colpa del fatto che lui andasse via col pensiero che io stavo ancora con una donna. Mi ha fatto soffrire, ma mi sono pentita tanto nella mia vita di questo. Era una cosa che ho dovuto sopprimere per forza. Ho avuto due amori grandi e uno dei due è proprio lei." Paolo Masella, suo corteggiatore, viene chiamato in causa, e dice: "Tutto questa mi fa capire uno dei motivi per cui mi sono invaghito di lei: sa amare indipendentemente da chi ha davanti". Cesara Buonamici le chiede se Nicole e Andrea sono sullo stesso livello e la diretta interessata chiarisce: "Andrea lo vedevo come parte del mio futuro. Con Nicole è stato un amore grande, ma ero molto più piccola di adesso. Non voglio mettere a confronto le cose: Andrea era il mio 'per sempre' perché è arrivato dopo, ma non voglio fare paragoni".

Signorini ricorda di aver aspettato fino al compimento dei 31 anni prima di fare il coming out con la sua famiglia, e poi chiede un parere a Mughini il quale afferma: "Io, per il mio carattere, appena mi piaceva qualcosa in un certo modo, diventava mia. E la libertà dei generi sessuali mi è apparsa da subito come una sostanziale, fondamentale libertà. Uno dei miei amici più fraterni è omosessuale, ma a me non fa né caldo né freddo. Ognuno si fa i fattacci suoi nel modo che preferisce". Tutti gli inquilini si alzano in piedi ad applaudire Giampiero su richiesta del conduttore.

Il messaggio di Nicole e la reazione della gieffina

Signorini chiede a Letizia di recarsi nel giardino del Tugurio per farle sentire quanto scritto in un post pubblicato sul profilo Instagram da Nicole, dove quest'ultima scrive che la ragazza le ha rovinato la vita, tanto da dover andare da uno psicologo per riprendersi. Stando alle sue parole, la Petris aveva più relazioni in contemporanea, oltre alla loro, una delle quali con un'altra donna: "Mentre a me dava della persona problematica, facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e rendendomi la zimbella di Rimini, lei si faceva bellamente la sua vita senza permettere a me di farmi la mia. Appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre, e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul mio posto di lavoro. Tutto questo per dire che dare la colpa al suo babbo che non c'è più per una relazione che ha usato e riusato come le andava di fare mi sembra abbastanza squallido. Oltre ciò, il giochino che sta facendo con Paolo è quello che fa con tutti. Lei riesce a fartela credere e poi farti passare per quello sbagliato, che la appesantisce, la soffoca, per passare in seguito al prossimo". Nicole dice di rendersi conto di aver sprecato 3 anni della sua esistenza, giustificandola sempre e sentendosi sbagliata: "Ho pensato di essere io la pazza, perché lo ripeteva sempre. L'ho messa davanti a tutto, anche a me stessa. Nel momento in cui il padre è morto io c'ero e ho consolato anche la madre, ma alla fine mi è stato detto che l'ho fatto per un mio tornaconto. Basta far passare da Santa una persona che è tutto tranne che Santa".

Signorini lascia la parola a Letizia: "Sono abbastanza allibita. Il mio passato è passato e tante cose non sono mai state capite e nemmeno ho voluto affrontarle con lei. L'ho detto: mi ero fatta odiare da Nicole e avevo solo 18 anni. Ero molto giovane. Tutto quello che è stato detto fa anche parte della sua persona, è portata a enfatizzare. Non ho voglia di stare qui a difendermi, perché le persone che mi amano sanno come sono fatta. Per quanto riguarda Paolo, è veramente squallido che lei si comporti così solo perché sa dove andare a puntare per farmi sentire in colpa, anche se per qualcosa di cui non sono responsabile. Io ho raccontato la nostra storia con le lacrime agli occhi perché io l'ho amata. Non mi va di commentare queste cose, mi sembrano una mancanza di rispetto nei confronti della mia persona e della donna che sono. Di conseguenza non mi interessa minimamente quello che io ho fatto nel passato. Non confermerò né smentirò quello che ha detto, perché volevo per una volta riuscire a mettere un punto positivo a questa storia, ma come sempre... Non mi interessa quello che possa dire, sono certa che sia condizionata da tante cose. Io accetto il fatto che lei mi possa odiare, ma di una cosa sono certa: quello che ho sentito per lei è reale, a quanto pare è lei a provare rancore, io sento solo amore in questo momento.

Per quanto riguarda Paolo Masella, afferma: "Io sono stata 3 anni con una persona che vedevo nel mio futuro e qui dentro ho guardato gli occhi di Paolo e mi sono resa conto di quando una persona ti ama incondizionatamente da tutto e oltre ogni confine. Ho fatto una scelta coraggiosa, seguendo per una volta il mio cuore e di conseguenza non credo di dovermi flagellare per questo. Continuerò per la mia strada". Tornata nella Casa, Letizia ascolta il commento di Masella: "Non penso che Nicole possa mettere bocca tra me e Letizia perché questa è una cosa nostra. Il passato è passato, anche io non sono stato l'uomo migliore del mondo fino a un anno fa. Crescendo si cambia, sbagliando si impara. Secondo me lei, sbagliando, ha capito cosa deve fare e non deve fare. Così si migliora una persona. Con gli anni certe cose si comprendono. Lei è migliorata moltissimo, perché la persona che ha descritto non è quella che ho conosciuto io". Giampiero Mughini interviene: "Proporrò alla Mondadori la pubblicazione delle opere complete di Paolo: dice ogni volta 10 parole e non ce ne è una che non sia perfetta".