Grande Fratello, la lettera di Heidi Baci: ecco perché ha abbandonato la Casa

Al Grande Fratello Alfonso Signorini lascia largo spazio alla storia che ha visto coinvolta Heidi Baci, uscita dalla Casa lunedì scorso dopo il duro incontro con il padre. Tanti i commenti sentiti dentro e fuori dal Loft di Cinecittà, ma l'ex gieffina vuole chiarire la sua posizione al riguardo. Nel salone gli inquilini, e nello studio conduttore e Cesara Buonamici, sono pronti ad ascoltare le parole che la donna ha scritto in una lettera indirizzata ai suoi compagni di avventura, evitando però di nominare Massimiliano Varrese tra le persone che più le mancano. Sarà un caso?

La lettera

Sin dall'inizio il conduttore parla di un intervento da parte di Heidi Baci, volto a spiegare ciò che lunedì scorso l'ha portata ad abbandonare il Grande Fratello. Ci aspettavamo il saluto che la donna aveva mancato di fare ai suoi amici quella sera, e invece il tutto si è tradotto in una semplice lettera di cui vi riportiamo il testo. "Ciao ragazzi, dopo la mia uscita così improvviso è doveroso darvi delle spiegazioni. Nell'ultimo periodo all'interno della Casa ho mostrato segni di titubanza. Ero scossa e dubbiosa e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento. La situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era l'unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità, e la mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio, a presto. P.s. Vittorio e Letizia siete unici, mi mancate."

Le reazioni

Signorini si rivolge subito a Massimiliano Varrese, chiedendogli: "Come mai Heidi non ti ha salutato?", e lui commenta: "Credo di essere un argomento ancora pesante e scomodo per lei, forse adesso è meglio così. Il sentimento c'era ed è forte, non va via in un attimo, quindi tutto ciò che è accaduto, per alcuni versi, lo ha rafforzato, ma io rispetto le decisioni di Heidi." Il conduttore gli ricorda che dopo l'uscita della gieffina l'attore aveva detto: "Quando esco da qua torno a riprenderla", e lui risponde: "Sono cose che si dicono a caldo. Poi ho ragionato un attimo. Non so quello che farò quando uscirò da qua, sicuramente un confronto anche fuori di qua forse sarebbe necessario. La realtà fuori dalla Casa è diversa". Quando Signorini fa notare al pubblico che Letizia ha pianto dopo l'ascolto della lettera, e lei commenta: "Non me lo aspettavo, Alfonso. Ogni giorno io, Vittorio e Valentina ricordiamo tutti i momenti con Heidi. Si sente tanto la sua mancanza qui." Interviene anche Vittorio: "Io sono una persona che fa tanta fatica a legare. Ci vuole un certo feeling. Vedere che Heidi è uscita dalla Casa è stato come perdere un pezzo di me. Posso solo essere contento di quello che c'è stato tra di noi e spero veramente di portare avanti quello che abbiamo costruito." Infine Alex afferma di avere un'opinione abbastanza netta sull'argomento: "Io spero che tra vent'anni, se mia figlia mi rivede dopo un mese e anziché essere felice di vedermi prende paura io ho fallito come padre."