Grande Fratello, la love story tra Beatrice Luzzi e Garibaldi convince anche i coinquilini

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono sempre più vicini e la puntata del Grande Fratello di giovedì 12 ottobre inizia da qui. O meglio, da ciò che gli inquilini pensano della strana coppia. In molti vedono più presa Beatrice rispetto a Giuseppe e lei se la prende per queste osservazioni soprattutto con Ciro, che ha ripetuto più volte il concetto, ma Giuseppe in confessionale dice “la verità è che sono più preso io”.

“E’ una storia molto spontanea, molto naturale, mi sembra fuori luogo dire chi è più coinvolto o meno” dice Beatrice, Ciro dice: “La mia opinione è che sia più presa lei, ma se la prende così poco”. Interviene anche Cesara Buonamici che dice secondo lei Beatrice se la prende troppo. Poi li paragona a Macron e Brigitte e bacchetta Fiordaliso che mette in dubbio la storia definendola ‘surreale’. Alfonso Signorini fa notare che proprio questa idea del surreale è probabilmente legata al disagio verso le coppie in cui la donna è più adulta dell’uomo. Mentre nessuno userebbe la parola surreale per definire la sbandata di Varrese per Heidi, una ragazza che ha trent’anni meno di lui. Fiordaliso si difende, dicendo che non si riferiva all’età ma all’incompatibilità di caratteri tra i due.

Poi il conduttore chiama la Luzzi in confessionale e le riconosce il coraggio di essere sempre se stessa. Poi cerca di farle dire qualcosa in più sul rapporto con il giovane Garibaldi. Ma prima mostra il video della sera prima con la coppia insieme sul divano a scambiarsi coccole e confidenze in un momento di grande emozione reciproca ed intimità.

“Non avrei mai immaginato di avere una storia qui dentro", dice l'attrice. "Una volta l’ho truccato per una festa e abbiamo avuto un momento più lungo del solito di intimità, poi ebbi una giornata di grande crisi in tugurio, feci una bella chiacchierata con lui e mi sentii compresa. E’ tutto naturale, non c’è bisogno di dirsi tante cose, di fare tanti piani. E’ la magia che stiamo vivendo”.

Alfonso Signorini le fa notare che lei sembra sempre cercare conferma da lui, dicendo che potresti creargli dei problemi. “Glielo chiedo perché non so come la pensa” risponde Beatrice. Il conduttore rilancia, lei spiega: “Non mi aspetto assolutamente niente di più, per lui è già tantissimo. Io vengo da tanti anni di devozione ai figli, mi mancavano anche le minime attenzioni, mi accontento di poco”.

Cesare commenta: “Giuseppe è giovane ma è profondo, in qualche modo le ha lanciato un’ancora di salvezza e lei l’ha colta. Le coppie sono come sono, non come dovrebbero essere”.

Quando esce dal confessionale, l’opinione dei coinquilini è cambiata: dalle critiche alla tenerezza. Fiordaliso l’abbraccia e la bacia, per diversi coinquilini “sono teneri”. Massimiliano Varrese dice che “Sicuramente c’è qualcosa di serio. Questo momento che io non avevo visto mi fa vedere Beatrice da un altro punto di vista. Gli occhi non mentono”.