Grande Fratello, Massimiliano pazzo di Heidi tutti d'accordo: "È presa", ma lei nega

Massimiliano e Heidi sono la prima vera love story di questa edizione del Grande Fratello, anche se la loro passione non è ancora sbocciata a causa del distacco della ragazza. L'attore e ballerino sembra soffrire molto per questa situazione, tanto che è arrivato ad avere uno sfogo durissimo contro Valentina durante la settimana colpevole di averlo definito "Un uomo qualunque che ci prova con tutte". Questa sera c'è stato un chiarimento da parte di Massimiliano, ma Heidi lo ha gelato di nuovo.

Grande Fratello il gelo di Heidi verso Massimiliano: "Lui non mi piace"

Quando Alfonso Signorini ha messo Heidi davanti alla realtà dei fatti, spiegandole che portarsi i capelli dietro le orecchie è un gesto di seduzione: "Non è vero lo faccio con tutti, anche con Letizia. Massimiliano non mi piace", mentre tutti i coinquilini non sembrano credere alle sue parole. Una situazione insostenibile per il bel 50enne che sembra dal canto suo aver completamente perso la testa per la bionda. A quel punto è scattato un confessionale intenso in cui Massimiliano nel segreto si è aperto completamente mostrando tutte le sue vulnerabilità.

Massimiliano Varrese non ha quasi parole per quel che sta vivendo: "Sto in difficoltà perché non so come gestire questa cosa con Heidi. Siamo troppo a contatto e anche se voglio evitarla non ci riesco. Forse fuori da qui saprei gestire meglio”, poi c'è un lungo sfogo con la rivelazione del sentimento verso la giovane ragazza "Sai Alfonso nella vita puoi essere adulto quanto vuoi ma quando senti certe emozioni devi viverle pienamente, oggi ci sei e domani non si sa. Ho imparato a vivere tutte le cose pienamente per esperienza personale. Non voglio avere rimpianti e godermi cosa sta accadendo qua dentro. Io sento che lei contraccambia, me ne accorgo e non sono un mitomane. Credo che lei abbia una grande paura perché sono più grande e un padre. Al di fuori di qua sparirei e non mi farei più trovare. Credo che fuori mi gestirei meglio e andrei via per un po’, però se il cuore comanda non la mollerei”.

Cesara Buonamici da opinionista spezza una lancia in favore di Massimiliano: "Heidi la vedo molto seducente, ha un sorriso contagioso e a me è sembrato che l’interesse ci fosse. Lei dice di no, ma la nostra idea non è la stessa e la osserviamo. Magari ha avuto paura per la sua situazione", con anche Rebecca Staffelli che sottolinea come il passato e la figlia possano essere un problema. Arriva in confessionale anche Fiordaliso che conferma scusandosi anche con il ragazzo: "Ho capito dal suo sguardo che mi stava dicendo la verità sul fatto che è la prima volta che gli capita una cosa così e mi sono vergognata di aver pensato altro. Secondo me ad Heidi lui piace, me ne accorgo perché sono donna e vedo come lo guarda”. Massimiliano sorride e abbraccia la cantante.

Triangolo con Vittorio?

Scoppia poi lo scontro tra Anita e Heidi, con la prima che la accusa di essere attiva verso i ragazzi accusandola anche: "Ci prova con Vittorio per far ingelosire Massimiliano, non è una cosa che penso solo io", ma lei mette le cose in chiaro "Io l'ho difeso fin dall'inizio e ho avuto feeling con lui". A quel punto anche Vittorio raggiunge le due per un confronto a tre con Alfonso a fare la vipera: "Tanto Anita dice di essere la preferita di Vittorio". Lui se la cava dicendo: "Anita l'ho messa al primo posto della bellezza fisica". A rincarare la dose ci si mette anche Ciro che nel confessionale con Alfonso e Fiordaliso attacca: "Heidi diceva che Vittorio le manca, secondo me potrebbe spuntarla lui". Ci sono tutti gli ingredienti però per un triangolo infuocato nella casa.