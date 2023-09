Grande Fratello, Massimiliano e Heidi: è amore? La risposta della gieffina

C'è un'intesa tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci? Il Grande Fratello parte con un blocco tutto dedicato ai due gieffini, incalzati da Alfonso Signorini a più riprese per scoprire se c'è reale interesse tra i due e il motivo per cui il loro rapporto si è freddato negli ultimi giorni, anche visto che inizialmente tra loro sembrava esserci una certa chimica. In realtà nella Casa di Cinecittà c'è chi pensa che l'uomo sia uno stratega, che abbia un obiettivo preciso: la scelta di mettersi subito in gioco con Heidi, corteggiandola pure troppo in fretta per i gusti di quest'ultima, fa parte di un piano più grande? Lo scopriremo con il tempo, intanto vediamo cosa è accaduto in diretta.

Cosa è successo

I due protagonisti del primo blocco si dicono molto simili caratterialmente, ma per Heidi Massimiliano è un uomo che vuole prendersi tutto subito: "Ti butti di prepotenza nella vita dell'altro. Sei troppo, la tua presenza è prepotente. Frena, mi serve tempo", la sentiamo dire nel video che ripercorre gli ultimi eventi accaduti nel Loft. Lui decide di prendere le distanze, togliendole addirittura il saluto, e si giustifica dicendo: "Se dici una cosa la rispetto, e quindi ho riflettuto sul fatto che forse sarebbe meglio il silenzio che aprire bocca". Dopo questa dichiarazione, Heidi dice che lui è diventato pesante e di sentirsi in difficoltà con lui, perché non è chiaro, cristallino: "Io mantengo le distanze adesso, ognuno per la sua strada", dichiara la commerciante.

Il confronto

Massimiliano viene chiamato in Confessionale, Heidi in Mystery Room. L'attore: Quando heidi è entrata nella Casa mi sono sentito molto coinvolto dalla sua presenza. Sono single da anni e sono venuto qui senza nessuna aspettativa, ma con lei è scattata la chimica. La sera stessa che ci siamo incontrati l'ho sognata e mi sono svegliato piangendo, turbato. Credo si sia aperto un vaso". Dalla Mystery Heidi risponde: "Solitamente copro con una risata il nervosismo. Quando mi raccontò del sogno reagii ridendo e tentai di andarmene. Qui mi sono lasciata un po' andare, perché voglio dare la possibilità a tutti di conoscermi. Con lui c'è stata una simpatia subito, però avrei preferito che la cosa fosse più graduale. Mi sono sentita in ansia. È entrato a gamba tesa nella mia vita, facendo la dichiarazione del sogno. Sono parole forti da parte di un uomo adulto. Volevo andarci con i piedi di piombo".

Anche l'amicizia tra i due gieffini è finita? Risponde Massimiliano: "Forse sono stato precipitoso a confidarmi, però a volte uno è troppo diretto o troppo poco. Qual è la verità? Dov'è la via di mezzo?". L'attore raggiunge Heidi in Mystery, e Cesara dallo studio commenta quanto sentito fino a questo momento: "Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica. Entrare da subito... questa è stata la cosa che l'ha bloccata. Nessuna donna accetta questa fretta. Poi c'è un minimo di sospetto di una strategia da parte di Massimiliano. Molti nella Casa hanno visto un obiettivo da parte sua".

Massimiliano si rivolge a Heidi per chiarire la situazione: "Non sono uno stratega, posso essere una persona che quando sente una cosa la vive. Mi dispiace che tu abbia pensato che sia precipitoso. Un po' ti ho corteggiato". La donna ribatte: "Ma tu hai detto che io mi sono immaginata cose, che non mi hai mai corteggiata, e che essendo abituata ad avere attenzioni ho un atteggiamento da viziata". Massimiliano interviene: "Io non ho mai detto che sei viziata. Mi ricorda tanto Ascanio e Katia ai primi tempi". Quando però Signorini chiede se a Heidi piace il gieffino, lei afferma con convinzione: "No!". Due di picche per Massimiliano varrese, ma Cesara Buonamici vuole vederci chiaro: "Ti piace fare un po' la preziosa?" Lei spiega: "No, io sono una persona che si pone tanti limiti. Qui mi sto dando più possibilità, la mia è leggerezza", ma l'attore non ci sta: "Giochi troppo, sei troppo serio... Io credo che la chiarezza sia da un'altra parte. Quando comunque ti parte qualcosa... Non si può controllare tutto nella vita".