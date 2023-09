Grande Fratello, Massimiliano pazzo di Heidi? Lei: "Non fa per me"

Le coppie sono una peculiarità nella casa del Grande Fratello, proprio per questo Alfonso Signorini quasi in apertura ha convocato alcune delle concorrenti nel confessionale per scoprire se la situazione stesse per diventare interessante con Massimiliano Varrese. L'attore e ballerino ha infatti attirato nelle dirette giornaliere lo sguardo di Fiordaliso, Grecia, Angelica e Heidi che per svariati motivi sembrano aver instaurato un legame con lui. Andiamo a scoprire cosa è emerso dal confessionale.

Grande Fratello Massimiliano e Heidi si piacciono? La risposta di lei

Alfonso Signorini ha messo le quattro donne davanti al fatto compiuto, ovvero che tutte hanno mostrato un palese interesse verso Massimiliano Varrese. Fiordaliso lo ha confermato con una battuta hot: "Se avessi avuto 20 anni di meno l'avrei sbattuto al muro", provocando le risate da parte delle coinquiline. Se Angelica ha ribadito che il loro è un rapporto paterno, mentre per Grecia è un piacevole gioco di seduzione, per Heidi le cose non stanno così: "Credo di piacergli molto, mi guarda sempre", ma ha voluto immediatamente capire che da parte sua non ci potrà essere alcun sviluppo sentimentale: "Io ho avuto delle difficoltà, non l’ho respinto e non gli ho messo limiti. Lo stimo ed è molto intelligente, ma non lo vedo come uomo al mio fianco perché è adulto ed ha un passato. Sono più interessata a miei coetanei".

Quale sarebbe la responsabilità? Massimiliano è un papà single

Quando parla di responsabilità probabilmente Heidi non si basa solamente sulla differenza d'età, visto che Massimiliano ha 47 anni ed è molto più grande di lei. L'uomo è anche un papà single molto affettuoso con il suo bambino, per cui nonostante le gentilezze e le avanche molto apprezzate dalla giovane probabilmente la prospettiva di legarsi ad un uomo con un passato così importante può sicuramente essere un freno decisivo. Staremo a vedere se ci sarà un ulteriore tentativo da parte del ballerino per far capitolare la ragazza.