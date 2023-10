Grande Fratello, Massimiliano Varrese incontra la madre: "Ne avevo proprio bisogno"

Dopo giorni di grande amarezza, arriva una sorpresa per Massimiliano Varrese: la madre è pronta a consolare il figlio prima con una lettera e poi con la sua presenza inaspettata nel salone della Casa più spiata d'Italia. Con tutto ciò che è accaduto nei giorni scorsi non sorprende che Alfonso Signorini abbia deciso di dedicare largo spazio al gieffino, ancora ferito dalle parole del padre di Heidi dello scorso lunedì.

La lettera

Signorini invita l'attore a tornare nel salone, dove si ritrova solo a parlare di sua figlia e della sua famiglia e di quanto gli manchino da morire: "Mia mi manca tanto, ma mi dà la forza di essere quello che sono e di andare avanti in questo gioco, anche se non mi aspettavo di essere protagonista di un film surreale come quello che è accaduto". L'uomo è pronto per la sorpresa a lui dedicata: una lettera con la quale la madre supporta il figlio in questo momento per lui difficile. "Voglio farti sentire la mia vicinanza per farti capire che non sei e non sarai mai solo, per difendere l'uomo meraviglioso che sei. Hai iniziato la tua carriera che eri solo un ragazzino. Hai fatto i conti con una realtà totalmente diversa da quella del paesino da cui proveniamo. Ti sei fatto valere, hai inseguito i tuoi obiettivi e alla fine hai realizzato il tuo sogno. Entrando nella Casa del Grande Fratello ancora una volta hai dimostrato il tuo coraggio, la tua voglia continua di metterti in gioco, ma non avevi messo in conto il fatto di non poter piacere a tutti. Tu sei così, perché sei vero, non hai paura di dimostrare quello che provi. Purtroppo non tutti riescono a capire la tua trasparenza, quella che spesso sta nei tuoi atteggiamenti. Si cerca sempre di trovare il marcio anche dove non c'è. Nessuno ti reputa perfetto, nemmeno tu lo fai: conosci i tuoi limiti e lotti ogni giorno per diventare un uomo migliore. Non farti trafiggere dalle cattiverie, perché tu sai chi sei, sai quanto vali tanto quanto tutta la tua famiglia. Non permettere mai a niente e nessuno di oscurare la tua luce. Tu, figlio mio, sei il sole."

L'incontro con la madre

Dopo il freeze a Massimiliano Varrese, entra in scena sua madre, Maria Luisa. Appena quest'ultima gli dice: "Ciao, sole mio", il gieffino inizia a piangere. "Fatti coraggio, sono venuta qui a dirti che è tutto a posto. Voglio che tu sappia che noi ci siamo, devi stare tranquillo e andare per la tua strada, fare quello che hai fatto fino adesso, comportarti come sempre." Finalmente i due si abbracciano, con l'attore che torna a piangere stringendola forte. "Faccio sempre quello che sento", dice alla madre. Lei, su richiesta di Signorini, racconta cosa ha sentito quando sono andate in onda le dure immagini della scorsa settimana: "Se mi posso permettere, Alfonso, su questo argomento non voglio parlare." Massimiliano ringrazia il conduttore perché "era quello di cui avevo bisogno."