Grande Fratello, Massimiliano rischia la squalifica: "Mi scuso, ho confuso la finzione con la realtà"

Nel video in alto, Massimiliano e Beatrice in Mystery Room

Dopo la polemica nata sul web a causa dell'atteggiamento imperdonabile di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini dedica un intero blocco al gieffino, minacciandolo di squalificarlo nel caso in cui non cambi registro all'interno della Casa. In seguito arriva nella Mystery Room anche Beatrice Luzzi, che non solo chiarisce il suo sentire in merito, ma abbraccia Massimiliano in segno di pace e perdono.

Massimiliano solo in Mystery Room

Alfonso Signorini chiama in Mystery Room Massimiliano, il quale una volta lì scopre che il pubblico fuori dal loft non vede di buon occhio la violenza psicologica e il gesto in giardino verso Beatrice. Il conduttore dice: "Volevo parlarti di alcune frasi e atteggiamenti che tu hai avuto nella Casa nei confronti di Beatrice e che sicuramente non solo hanno superato un po' il limite ma appaiono anche piuttosto insistenti e fastidiosi. Sul tema dei rapporti tra gli uomini e le donne, per fortuna, nel nostro paese in questo momento c’è un'attenzione molto particolare, purtroppo a causa di fatti gravissimi di cronaca nera: casi di violenza, femminicidi, dove la figura femminile è sempre più oggetto della violenza e della sopraffazione dell'uomo. L’opinione pubblica si sta fortemente sensibilizzando e il tema è al centro di discussioni politiche, di costume, sociali importanti. Qualsiasi comportamento che risulti fastidioso, anche se non sfocia nella violenza e nella sopraffazione, diventa un caso nazionale. Per certi aspetti potrebbe sembrare esagerato, ma attualmente non lo è".

Dopo avergli mostrato alcuni titoli di giornali nei giorni scorsi, l'attore, nervoso - lo notiamo dalle mani - commenta: "Io sono una persona che si è sempre messa in discussione. Sono sempre stato un artista abituato a lavorare duramente con il corpo, la fisicità, e sono molto passionale e focoso, ma non c'è mai stata nella mia vita l'intenzione di nuocere a qualcuno. Posso avere questa irruenza, ma è fine a sé stessa. Non mi reputo una persona violenta. Sto riflettendo molto in questi giorni e sento su di me la responsabilità di difendere il gruppo, ma non giustifico questi atteggiamenti fisici".

Varrese infine si scusa con il pubblico per il "gesto dello schiaffo" compiuto mentre si trovava in giardino con Giuseppe a parlare della Luzzi: "Era una metafora sbagliata usata in un momento di nervosismo. Mi scuso con tutti se è passato un certo tipo di messaggio. Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti. Vedendomi dall’esterno, so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici e me ne scuso pubblicamente. Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei. I miei compagni dicono sempre che sembro un carabiniere, devo lavorare su questo aspetto. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello. È più una recita che un atteggiamento vero. Ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a un reality, ed è da quando sono piccolo che sono abituato a stare sul set. Mi rendo conto che non è il messaggio che volevo portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene nella mia vita. Ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà”.

A questo punto Signorini chiarisce cosa accadrà in futuro al gieffino, che rischia di uscire dal reality prima del tempo: "Io devo essere chiaro con te: la prossima volta sei fuori dal gioco, sei squalificato. Non esiste una roba del genere". Varrese dichiara: "Ne prendo atto e se resterò qui lavorerò su tutti questi aspetti".

Le scuse a Beatrice

In un secondo momento Alfonso chiama Beatrice in Mystery Room, pronta a commentare la spiacevole situazione: "Io tengo moltissimo ad andare d'accordo con Massimiliano, sia per la Casa sia perché effettivamente ho sofferto tantissimo. Gliel'ho detto tante volte e ho provato a rispondere e a non farlo, ma lui è molto altalenante per quanto riguarda l'umore nei miei confronti. Io provo ad abbozzare, però mi ferisce tanto, mi scuote. Io poi digerisco senza avere reazioni, ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d'accordo sono la persona più felice del mondo perché abbiamo anche tante cose in comune. Quello che non sono mai riuscita a capire è cosa di me lo porti a essere così contraddittorio e sempre molto pressante nel bene e nel male". Il conduttore poi si lascia andare a una riflessione importante: "Lui è entrato talmente nella parte del tuo rivale, di quello che ti deve dare del filo da torcere, che non distingue più la realtà dalla finzione. Questo può accadere in un reality come il Grande Fratello”.

L'attore concorda con Signorini: “Da uomo non devo far passare questi messaggi. Prometto a me stesso di lavorare su questa cosa, anche nei confronti dell’opinione pubblica. Voglio mostrare che si può lavorare su un carattere passionale e focoso e di mettere da parte l'ascia di guerra con Beatrice. Voglio tornare a vivermi questo programma". Cesara Buonamici dallo studio gli ricorda che tutte le parole "rustiche" restano appiccicate a chi le dice. "La mia vittoria qua dentro sarà quella di dimostrare a tutti che posso farcela", spiega il concorrente. Sentendo le sue dichiarazioni, la Luzzi mette da parte il passato e stringe Massimiliano in un forte e lungo abbraccio.