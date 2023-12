Grande Fratello, Mirko lascia Greta in diretta e lei sbotta: "Mi hai presa in giro"

Nel video in alto, il confronto tra Greta e Mirko

Durante la puntata del Grande Fratello del 16 dicembre va in onda l'ultimo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Dopo l'uscita dell'imprenditore dal reality show e il chiarimento con Perla Vatiero, assistiamo a un nuovo evento, nemmeno tanto inaspettato: il giovane lascia la tentatrice in diretta perché "siamo troppo diversi", ma lei si sente presa in giro. Vediamo insieme cosa è successo nel corso dell'acceso dibattito che vede Mirko chiuso in una stanza d'albergo a causa del Covid-19 e Greta in Superled.

Cosa è accaduto in diretta

Negli ultimi giorni Greta Rossetti si è detta ancora innamorata di Mirko, che chiarisce il suo punto di vista sulla questione: "Ho sentito tante cose in questi giorni e volevo dirti che rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation Island io avevo veramente delle aspettative altissime riguardo il nostro amore e a ciò che potevamo creare insieme. Per questo ti ho sempre dato una fiducia incondizionata. Uscendo da Temptation, non siamo stati bravi a gestire tante pressioni e di certo il nostro rapporto è stato anche condizionato da persone che pensavo ci volessero del bene. Una delle cose che ti voglio dire, perché sei un'anima pura, buona, sei un angelo caduto dal cielo, è di trovare te stessa e di usare questa esperienza per capire chi vuoi essere davvero. Stando fuori mi sono reso conto che quella magia che abbiamo provato si è rotta proprio a causa di queste cose e non siamo mai riusciti a riprenderla".

A questo punto interviene Alfonso Signorini: "Praticamente ti sta dando un palo..." Lei lo sa, ma lascia finire il discorso al suo ex fidanzato prima di commentare. "Penso a ciò che ci siamo detti due settimane fa, quando abbiamo messo un punto alla relazione. Anche io devo ritrovare me stesso, è la verità e non ho ancora finito di farlo. Non provo rancore nei tuoi confronti, ma penso che con queste consapevolezze sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto".

l conduttore passa la palla a Greta, la quale ammette: "Credo di non essermi mai sbagliata sulle mie paure. Non me lo aspettavo, ed è tutta la settimana che penso a lui, speravo che venisse perché mi mancava tanto. Io ho sbagliato tanto nei suoi confronti perché avevo delle insicurezze e c'erano cose che vedevo e non mi piacevano. Da donna che ha sofferto in passato trasformavo una questione piccola in una situazione enorme, però ad oggi mi sono data una risposta, perché se in me la magia non è finita, nonostante tutto quello che ho visto, vuol dire che in lui non c'è mai stata e mi ha presa solo in giro. Ti reputo un ragazzo dolce, bravo, buono. Non cambiare mai, hai tantissimi valori, e ti augurerò sempre il meglio, così come ti vorrò bene a oltranza, perché mi hai dato tanto, anche se ora mi hai delusa e anche molto. Una magia non può finire da un momento all'altro. Va bene così, hai sempre mentito a te stesso. Provavi un sentimento nei confronti della tua ex e io sono stata un ostacolo, mi dispiace di essermi presa in giro da sola e di aver fatto del male a Perla. Io sono stata solo una di passaggio".

La motivazione

“Perla in questo non c’entra niente. Mi sono reso conto che io e Greta abbiamo due modi di vivere completamente diversi. Ci sono stati alcuni comportamenti che vanno lontano da me e dai miei valori. La magia c’era ma tante cose non fanno per me. Penso sia la cosa più giusta”, ribatte Brunetti. "Se tu stai bene, io sono felice per te... Ma mi sono stancata di essere sempre un angelo e nulla di più", chiude Greta in lacrime. Dal salone Perla, invitata da Signorini a intervenire, esprime il suo pensiero sulla decisione di Mirko: "Mi dispiace per lei perché è una ragazza dolcissima, ma credo che Mirko abbia fatto la scelta giusta. Sono troppo diversi e lui ha bisogno di ritrovare se stesso".