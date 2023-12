Grande Fratello, Monia La Ferrera entra nella Casa e Massimiliano Varrese è sconvolto: "Cosa ci fai qui?"

Durante la 24esima puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5 lunedì 4 dicembre, fa il suo ingresso nella Casa Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese. I due non si vedono da ben 13 anni e in effetti l'espressione del gieffino la dice lunga sul suo stato d'animo: incredulo sicuramente, quasi sconvolto nel vederla di fronte a sé dopo tanto tempo. Ma vediamo insieme cosa è successo durante l'inatteso incontro e cosa si sono detti.

Cosa è successo

Inizialmente Alfonso Signorini invita gli uomini della Casa ad andare nella camera per parlare solo con le donne, chiamate a dirigersi in Confessionale poco dopo. Prima però il conduttore rivela loro che Monia La Ferrera sarà una nuova concorrente del Grande Fratello. Fiordaliso è sorpresa: "Ancora?", Anita commenta: "Un'altra donna", mentre altre gieffine si dicono felici dell'arrivo di un'altra donna nel programma. Quasi tutte le donne sono convinte che Massimiliano sarà entusiasta di avere la new entry accanto a sé in questo viaggio. Dopodiché la telecamera si sposta su Massimiliano Varrese, il quale è tenuto a raggiungere il salone, dove ascolta Signorini mentre afferma che "il destino può essere crudele". Il gieffino ammette di sentirsi spaventato prima di essere freezato.

Entra Monia e Max resta immobile, pur cambiando improvvisamente espressione. Non sa bene cosa pensare, ma ascolta le sue parole: "C'è voluto il destino per farci incontrare nuovamente. Quanti anni sono passati? 15? Non ci siamo più visti, né sentiti. Però in tutto quel tempo abbiamo vissuto 50 vite. Siamo diventati genitori, siamo diventati grandi, abbiamo atteggiamenti diversi, più maturi. Siamo persone migliori, lo sto vedendo e sono molto orgogliosa di te. Certo, hai qualche capello bianco in più, però te l'ho sempre detto che da brizzolato saresti diventato un grande figone. Sono contenta di vivere questa nuova esperienza con te".

Le parole di Massimiliano

Quando il freeze finisce Massimiliano l'abbraccia e dice: "Siete malefici", e poi chiede a Monia: "Perché sei qua?" Lei risponde: "È destino, poi ti spiegherò". Lui ammette di non sapere come si sente in questo momento, ma di ricordarsi bene di lei, e poi chiede ad Alfonso: "Ma veramente?". Signorini prende la parola: "Non te lo aspettavi, eh?" Varrese dichiara: "Siete dei malefici veri. Come dice Cesara, siete delle brutte persone. Non vedevo Monia dal 2009. Ci siamo lasciati tanti anni fa, durante il mio periodo buio, quando desideravo di stare da solo lontano da tutti. Non mi ricordo come ci siamo incontrati, in questo momento sono un po' confuso. Mi sembra in aeroporto, lei faceva l'assistente di volo. È tutto molto strano, ma lei è sempre bellissima. L'ho seguita nel tempo: ha avuto una bella famiglia, delle figlie bellissime, è cresciuta tanto e... siete malefici. Dopo due o tre cene siamo andati a vivere insieme. Lei è arrivata in un momento abbastanza duro e quindi è stata una prova anche per lei, l'ha formata". Lei commenta: "Mi ha insegnato tante cose Massimiliano e le conservo ancora. Era un grande uomo, lo è tuttora, ed è anche un padre meraviglioso".

Varrese le prende le mani e poi si rivolge a Signorini: "Voi non mi lasciate tranquillo un attimo però, io mi faccio i miei viaggi mentali... Devo dire la verità: prima di entrare qui, in quarantena, ci siamo scambiati dei messaggi dopo 13 anni. Ci siamo incontrati il giorno prima che voi mi levaste il telefonino. Gli ho scritto io perché una mia amica mi aveva detto che era tornata in Italia. Vabbè, sono single..."