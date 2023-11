Grande Fratello, Giampiero Mughini offende Beatrice e Angelica: cosa è successo

Al Grande Fratello le sorprese non mancano mai, e questa volta ad essere al centro dell'attezione è Giampiero Mughini, protagonista di un paio di momenti che lasciano pubblico e studio senza parole. Il gieffino, finora adorato da tutti per la sua capacità di dire sempre ciò che pensa senza dare conto agli altri, non è immune da errori, ma talvolta certi scivoloni pesano più di quanto si possa immaginare, tanto che Beatrice è pronta a dargli uno schiaffone ben assestato e Angelica si dice delusa dalle sue parole.

Cosa è successo: Mughini e Beatrice

Alfonso Signorini non si lascia scappare nulla, soprattutto quando si tratta di situazioni calde, bollenti. Questa volta al centro della scena c'è Giampiero Mughini che, arriabbiato per la nomination ad Alex dello scorso lunedì, inizia un lungo scontro verbale con Beatrice Luzzi la quale pensa (giustamente) che il campione è nominale come tutti gli altri, altrimenti "diamo a lui il montepremi e torniamo a casa". In questo caos, dopo che l'attrice fa gli auguri al figlio per il suo 13esimo compleanno dopo il pranzo, l'uomo afferma: "Non deve essere stato facile 13 anni con te, tutti in una volta." La Luzzi sbotta contro il gieffino prima in sala pranzo e poi nel Confessionale: "Sono felicissimi i miei figli, non ti permettere mai più di dire una cosa del genere. Stai attento perché alla prossima parte uno schiaffo." Nel video di presentazione, infine, sentiamo dire a Mughini "non lo dirò mai più".

Nel salone l'uomo sostiene che si trattava di una battutaccia: "Amo dirne agli amici cari e quindi va benissimo la reazione di Beatrice. Ce la siamo già risolta e amministrata alla grande. Resta il mio dispiacere da essere umano e amante dello sport per il fatto che un uomo come Alex, al quale stanno facendo un torto mostruoso, subisca ancora. Pur essendo un gioco, per me resta inconcepibile una mossa che nei confronti di Alex non sia di rispetto, compassione umana, amore, ammirazione e amicizia."

Giampiero e Angelica

Il conduttore torna alla carica con Giampiero Mughini, colpevole di aver dato della "poco di buono" ad Angelica. Nel video lanciato da Signorini vediamo il diretto interessato insieme a quest'ultima e a Mirko intento a spiegare cosa non va nel suo modo di muoversi: "Ti muovi bene, questo è ovvio, però fai sovente una mossa che risulta volgare." Per farle capire cosa intende, Mughini fa il gesto di aprire e chiudere le gambe. Lei comprende e Mirko aggiunge che la volgarità sta negli occhi di chi guarda e che sia un termine distante da Angelica. Il gieffino continua: "Assolutamente sì. proprio per questo glielo faccio notare. Bisogna tener conto di questo 'occhio'. Poi tu fai della tua vita, del tuo corpo quello che vuoi. A mio giudizio, per come fai il movimento, corri questo pericolo."

Giampiero si dice offeso: "Non diciamo assurdità, non le ho dato della 'poco di buono'. Non diciamo cose contro la natura degli esseri umani. Io adoro Angelica. Ho fatto una battutaccia: se uno non le facesse, sarebbe muto. È assurdo. Non posso credere che lei ci sia rimasta male, che si aspetti da me qualcosa di negativo. Queste cose servono a insaporire lo stare insieme, altrimenti staremmo tutti a piangere." Il conduttore le chiede quindi di intervenire e spiegare cosa pensa: "Ci sono rimasta male, e lui lo sa. Per un'oretta il mio morale è rimasto a terra, perché sono parole un po' pesanti nei confronti di una ragazza. Non ho pianto, ma non mi ci rivedo né nell'essere una poco di buono né nel ballare in modo volgare." Alfonso, con grande franchezza, esclama: "Non puoi negare che alcune battitacce possano generare nelle persone a cui sono rivolte dei sentimenti negativi o di risentimento. Per una ragazza sentirsi dire: 'Hai una carriera da zoc**la alla grande' dà un retrogusto amaro in chi la riceve."