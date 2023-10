Grande Fratello, il riassunto della nona puntata: nomination, colpi di scena e televoto

Anche la nona puntata del Grande Fratello è finita e oggi più che mai le sorprese non sono mancate, a partire dallo scontro tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi, il più vivo e intrigante visto su Canale 5 da quando è iniziato il reality show condotto da Alfonso Signorini. La vera sorpresa però è stata vedere Beatrice più apprezzata dagli inquilini, almeno a inizio serata, mentre Grecia Colmenares accusata da tutti. E poi la presunta love story nata tra la Luzzi e Giuseppe Garibaldi, insieme al regalo per Anita: il toccante incontro con il padre. Insomma, tanti eventi ed emozioni, ma ora vediamo insieme cosa è successo durante i momenti più salienti della puntata del 9 ottobre del Grande Fratello.

Il riassunto della puntata del 9 ottobre del Grande Fratello 2023/2024

Beatrice con o contro tutti?: fino alla scorsa puntata l'attrice si era sentita isolata e attaccata dal resto del gruppo, ma ora alcuni inquilini sembrano aver cambiato opinione sulla sua persona: secondo Massimiliano Varrese, Beatrice si sarebbe addolcita grazie alla frequentazione con Giuseppe Garibaldi. Lei ribatte: "È un pensiero greve quello di pensare che una donna abbia bisogno di un uomo per addolcirsi. C'è molta cattiveria". Massimiliano sottolinea: "Magari l'umore migliora, no?" e poi confessa: "Alfonso, ti dico che, da quando c'è Garibaldi, Beatrice mi sembra pure più attraente. Magari sono geloso".

Beatrice e Giuseppe Garibaldi: Signorini mostra nel Confessionale un video che ripercorre i momenti più intimi della coppia, dopo aver approfondito il legame tra i due gieffini. Luzzi conferma che tra loro è nato un rapporto fatto di molta “naturalezza” e che in lui trova un alleato onesto, che non la giudica. Le immagini presentate però suscitano la reazione dli alcuni inquilini: Massimiliano la definisce una Vedova Nera e pensa che la donna stia portando avanti una sua strategia. Anita non capisce come sia possibile che dopo un giorno i due siano così affiatati. Dal canto suo, nel video, Beatrice afferma che non sta giocando: "Io non gioco, ho due ragazzini a casa". Sempre nel Confessionale ammette di aver rinunciato nel 2001 a 12 milioni al mese per non fare la cattiva, dopo aver sentito Massimiliano paragonarla a una sorta di Mantide religiosa. Giuseppe invece ammette che non gliene importa nulla di ciò che pensano gli altri concorrenti.

Massimiliano-Beatrice-Giuseppe: i tre gieffini vengono chiamati nella Mystery Room per mostrare a Bea un video in cui Varrese parla con Garibaldi di donne, minando così la serenità della coppia appena nata. Luzzi afferma: "Mi sembra chiaro chi sia il cattivo qui". L'attore le ricorda di averlo baciato in bocca, e lei risponde: "Ti ho baciato sulla bocca per suggellare una pace... Avevamo detto di resettare...". Giuseppe prende le difese della donna: "Ho detto ai miei compagni che quando ci sono giochi devono vedere Beatrice come è adesso e non come la vedevano 15 giorni fa, altrimenti poi mi arrabbio io. Ma non mi sto esponendo tanto". Dallo studio Cesara Buonamici pensa che Varrese sia ossessionato dalla Luzzi. Rebecca Staffelli crede che a quest'ultimo piaccia Bea, ma qual è la verità? Intanto Garibaldi confessa: "La situazione è più seria di quanto mi aspettassi. Mi sto legando".

Grecia Colmenares eliminata (ma è uno schermo): oggi il televoto non prevede alcuna eliminazione, ma ai gieffini viene fatto credere che a essere eliminata sia Grecia. Tutto inizia con lo scontro tra quest'ultima e alcuni inquilini della Casa, in primis Fiordaliso, la quale sostiene che l'attrice non lavi mai i piatti e che dica e faccia le cose solo per farsi apprezzare dal pubblico in quanto non "riesce ad accettare di essere sul "viale del tramonto". L'attrice è incredula di fronte a tanto astio da parte dei concorrenti, ma alla fine la situazione non cambia: Grecia contro tutti, o quasi. Così Signorini decide di fare uno scherzo agli altri gieffini, dichiarando che il televoto è volto a eliminare una persona e che quella persona è proprio l'attrice. Bellissima la gioia provata da Grecia quando scopre che lei è la preferita del pubblico, un po' meno quella di coloro con cui gli screzi non mancano.

Jane Alexander vs Beatrice: l'interprete di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa si presenta davanti alla Luzzi, freezata da Signorini, e le chiede: "Io vorrei sapere in che malissimo modo ti avrei sfilato la parte che tu eri sicura di avere in mano. Non è una cosa bella parlare male delle colleghe in televisione. Io vorrei sapere che cosa ho fatto". Le si aggrappa sugli specchi e poi attacca: "Mi è stato detto che avevo la parte in pugno e da quel che so, se non sbaglio, ti hanno anche un po' doppiata, perché magari c'erano problemi di dizione". Sulla questione del doppiaggio torna più volte, arrivando addirittura a dire: "È vergognoso dover essere doppiati!", suscitando anche la reazione di Varrese, pronto a dare manforte all'amica Jane Alexander, che legge una lettera di Cinzia TH Torrini, la regista di Elisa di Rivombrosa, in cui c'è scritto che Beatrice non era tra le tre persone più adatte per il ruolo. Non dimentichiamoci poi che Signorini propone alla Alexander di entrare nella Casa più spiata d'Italia, quindi aspettiamoci di rivederla molto presto.

Sorpresa per Anita: la gieffina racconta la sua storia di figlia di genitori divorziati e poi incontra il padre, il quale ammette di vedere in Anita una persona diversa, cambiata in positivo. L'abbraccio tra i due, entrambi emozionati, è davvero un momento da ricordare.

Televoto

Nella puntata del 9 ottobre sono finiti al televoto Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Heidi Baci e Arnold Cardaropoli. La decima puntata andrà in onda giovedì 12 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle 21:30 circa.