Grande Fratello, i nuovi concorrenti entrati nella Casa durante la seconda puntata

Nella puntata del Grande Fratello di venerdì 15 settembre è stato completato il cast dei concorrenti con l’ingresso di sei nomi nuovi. A entrare per prima nella Casa è stata la cantante Fiordaliso in quota vip. Poi è stata la volta di Arnold, un giovane di 22 anni molto legato alla sua famiglia. Arnold ha una storia particolare. Nato in Ghana è stato adottato da una coppia romagnola, che ha adottato anche il suo fratellino e dopo qualche tempo anche un’altra bambina.

Il ragazzo ha fatto tanti mestieri, anche il becchino, ora è un social media manager ed è entusiasta di entrare a far parte dei concorrenti dello storico reality. Davanti alla porta rossa, Arnold trova la sua mamma adottiva, Pina. Baci, abbracci e lacrimucce.

Cesara Buonamici chiede:“Ma signora Pina come ha fatto a dare tanta gioia a questi figli?” Risponde lei: “Ma Cesara, sono loro che l’hanno data a noi. Noi, li abbiamo solo accolti!”

Valentina viene da un paesino incastrato tra due montagne sul Lago Maggiore a cui la lega un rapporto di amore e odio. Si occupa di ufficio stampa e nel tempo libero ha un alter ego, Lady Fagiana, con cui da sfogo al suo sentirsi diva. Anche lei è molto legata alla famiglia. “Guardo la porta rossa e penso a tanti anni di fatica. Essere qua oggi è emozionante!” Prima di varcare la porta rossa anche lei può godere del conforto via video dei suoi cari, nonno compreso, riuniti nella pizzeria di famiglia. E si scopre che entrare al Grande Fratello è il sogno più grande della vita di Valentina.

Entra nella Casa durante la puntata di venerdì 15 settembre, l’attore Ciro Petrone, non nuovo al mondo dei reality avendo partecipato per il periodo record di qualche ora a Temptation Island, dove appena entrato ha infranto ogni regola scappando dal suo villaggio per rivedere la sua amata Federica con cui sta da dodici anni. Ciro Petrone entra in casa via tugurio dove ad attenderlo trova Rosy Cin.

Altra concorrente nip è italiana di seconda generazione, nata a Pescara da genitori albanesi ed è un’imprenditrice nel campo navale.

L’ultimo concorrente ad entrare nella casa è Claudio 34enne della riviera romagnolo, piccolo imprenditore del web. Racconta di aver preso una strada sbagliata a 16 anni, di essere stato un pusher ma di aver trovato la forza di cambiare, anche avendo pagato caro i suoi errori attraverso i servizi socialei. Si dice single e amatore delle donne