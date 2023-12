Grande Fratello, anticipazioni stasera: sorpresa per Beatrice; pronto un duro faccia a faccia

Oggi, lunedì 11 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Cosa c'è da aspettarsi dalla diretta di Canale 5? Innanzitutto la premessa è che l'inaspettata uscita di Mirko, nel corso della scorsa puntata, ha scatenato forti reazioni in tutta la Casa: Greta e Perla sembrano addirittura alleate anche se hanno reagito in modo decisamente diverso. In particolare, Greta ha fatto delle importanti rivelazioni in merito al rapporto con Mirko che entreranno tra le discussioni in studio e in casa.

Rosanna è uscita allo scoperto e, dopo aver sparato a zero su molti coinquilini, avrà un faccia a faccia, senza sconti, con Fiordaliso. Sempre Rosanna, tra l'altro, ha avuto un dialogo con Sara Ricci a proposito di Beatrice, tutt'altro che lusingata dalle affermazioni che entrambe le hanno riservato. Avranno da aggiungere qualcosa?

E a proposito di Beatrice, grande protagonista di questa edizione, una bella sorpresa è stata pensata per lei che incontrerà i figli. Infine, al televoto Marco, Perla, Sara e Vittorio. Chi si salverà?

