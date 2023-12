Grande Fratello, anticipazioni stasera: un eliminato, confronto importante tra Mirko e Greta

Sabato 16 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinionista, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori che arrivano sui social.

Cosa succederà stasera? È tempo del consueto e scintillante show natalizio firmato Gf che, quest'anno, vedrà l'esibizione di due grandissime ospiti: Mietta e Donatella Rettore, amica di sempre di Fiordaliso che, a sorpresa, riuscirà a riabbracciarla. Non sarà l'unico momento emozionante della serata, perché anche per Paolo c'è in serbo un graditissimo e inaspettato incontro.

A proposito di emozioni - e di sentimenti - un nuovo confronto attende Greta e Mirko. Infine il risultato del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Beatrice, Grecia, Perla, Sara e Vittorio?

Stasera e domani in TV