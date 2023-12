Grande Fratello, anticipazioni stasera: chi esce? Un'eliminazione importante

Chi esce questa sera dal Grande Fratello? Oggi, sabato 9 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Nella mattinata di oggi sono state diffuse le anticipazioni ufficiali della puntata che vedremo in onda stasera.

Anita, Mirko, Perla e Sara protagonisti al televoto che stasera decreterà chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Mirko e Perla, che da poco si sono ritrovati, potrebbero essere nuovamente allontananti dal corso degli eventi. Un’eliminazione importante che, comunque andrà, segnerà gli equilibri nella Casa.

Proprio come fuori dalla Casa, anche nel loft di Cinecittà si respira aria natalizia ma non mancano comunque gli screzi tra i concorrenti. Ad avvelenare il clima è, in particolare, la nuova fase vissuta dal rapporto tra Beatrice e Massimiliano che, dopo un periodo di apparente tregua, sono di nuovo l’uno conto l’altra. Spazio poi anche a un po' di dolcezza: Fiordaliso in arrivo una dolce e meritata sorpresa dai suoi figli Sebastiano e Paolo.

