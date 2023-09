Grande Fratello, Paolo Masella sul padre: "Deve fare lui il primo passo"

Il Grande Fratello torna a parlare del rapporto complicato tra Paolo Masella e suo padre. Dopo il commovente incontro con sua madre avvenuto la scorsa settimana, il giovane viene chiamato da Alfonso Signorini in Mystery Room insieme a Letizia, la persona che negli ultimi giorni gli è stata più vicino e gli ha dato consigli meritevoli di attenzione. Non solo, perché il gieffino riceve anche una lettera da parte della sorella, Chantal, che vive con marito e figlia ma non ha mai chiuso i rapporti con il padre.

Il consiglio di Letizia a Paolo

Come già sappiamo, il padre di Paolo è dipendente dall'alcol da diversi anni e il ragazzo ne soffre ancora molto: "Quando non beve è il papà migliore del mondo, però quando beve... Era brutto, da bambino, trovarlo ubriaco, provare a parlargli e non poter mai fare un discorso serio con lui". Ma a dargli manforte c'è Letizia, il cui consiglio di cambiare prospettiva sulla questione diventa il fulcro del dialogo con Signorini. "Forse, Paolo, la cosa più bella che ti ha detto Letizia e che più mi è rimasta impressa tra le tante è quella di cambiare prospettiva, o almeno sforzarti di farlo. Letizia ha detto una cosa vera e giusta: quando un padre ha un problema di dipendenza da sostanze, alcol o altro, chi meglio di un figlio può aiutarlo a venirne fuori? Cambiare la prospettiva, e quindi non mettere noi al centro del problema ma diventare noi uno strumento per risolvere quel problema. Magari non l'hai mai pensata in questi termini...", dice il conduttore.

Paolo ribatte: "Ma lui l'arma ce l'ha. Basta fare un passo e venire da me. Se mi 'accompagni' sono il primo a dire di sì, però se non lo fai tu... Non sono io a dovertelo dire". Signorini ci riprova: "Magari non sempre una persona ha la lucidità per dire: 'Aiutami'. A volte ha solo bisogno di una mano che si tenda, che potrebbe essere la tua". Il gieffino non ci sta: "La mano è stata allungata tante volte. Se devi fare un passo così importante e vuoi dimostrare un cambiamento, per come sono fatto io, devi andare a prendere ciò che vuoi. Me lo ha sempre detto anche lui. Quindi, se vuoi una cosa dimostri, fai, agisci e allora vedi i risultati. Se non fai nulla, non puoi pretendere che gli altri lo facciano per te". Letizia, con lui nella Mystery Room, interviene: "Come ho detto a Paolo, capisco quello che lui possa nei confronti di questo papà, ma la cosa che ho voluto fargli capire, anche per il bene che gli voglio, è che comunque le persone non ci sono per sempre e a volte bisogna mettere da parte tante cose e provarci, anche se so che lo ha fatto tante volte". Masella, tendendole la mano, risponde: "Lo sai, io apprezzo molto quello che dici, però 'le persone non ci sono sempre' è da ambedue le parti. Come io dovrei avere un occhio di riguardo nei suoi confronti, dovrebbe averlo anche lui e capire. Il mio pensiero questo è e questo rimane".

Dallo studio Cesara Buonamici comprende il punto di vista del ragazzo e cerca di mettere una buona parola per lui: "Però noi non sappiamo quanto ha sofferto Paolo. Cosa c'è in questo passato? Cosa l'ha trasformato? Come è arrivato a questo punto? Quanto dolore c'è per arrivare a questo punto? Non lo sappiamo. Paolo, diccelo tu". "C'è tantissima sofferenza, cose che nemmeno voglio dire o di cui ho voglia di parlare perché riguardano la nostra privacy. Voglio mantenere la mia come quella di mio padre, perché fondamentalmente lo rispetto".

La lettera di Chantal

Nella lettera la sorella scrive: "Guardandoti nella Casa, sento che potrebbe esserci ancora una possibilità per te, per papà, per la nostra famiglia di essere tutti più felici. Io ci spero sempre, lo sai, ma accoglierò ogni tua scelta. Ti starò sempre vicina". Lui piange e in seguito commenta: "L'ho sempre saputo, rispetto la sua scelta. È più matura e paziente di me su certe cose. Ha preso da mia madre quello che non ho preso io. Lei ha sentito più dolore di più, l'ha vissuto in prima persona, era più grande. Si è preclusa molte cose della sua adolescenza per crescere me, non smetterò mai di ringraziarla per questo".