Grande Fratello, Mirko al confronto con Perla svela: "Stavo meglio quando in casa ero da solo"

Nel video in alto, il confronto tra Mirko e Perla

Nella puntata di sabato 9 dicembre del Grande Fratello Alfonso Signorini dedica un blocco a Mirko Brunetti e Perla Vatiero, entrambi a rischio eliminazione. Prima dell'ingresso di Greta Rossetti, i due ex fidanzati si erano avvicinati molto, nonostante quanto accaduto durante Temptation Island, programma che li aveva visti dividersi all'ultimo falò di confronto. Oggi, chiamati in Super Led dal conduttore, entrambi chiariscono la propria posizione e ciò che provano l'uno per l'altra.

Mirko e Perla al confronto

Abbiamo visto Mirko prendersi un po' di tempo in questa settimana per pensare un po' a sé stesso: "Me lo dovevo", dice il giovane quando Signorini chiarisce l'attuale situazione tra i due nella Casa con un video che ripercorre la loro storia all'interno del Grande Fratello. Il conduttore fa notare a entrambi che il loro è "un amore votato al rimpianto": "Rimpiangete spesso ciò che poteva essere e non è stato".

Mirko ammette: "È stato un amore forte, fortissimo. Ci siamo spesi tanto l'uno per l'altro e forse prorpio questo ad oggi è un problema. Sono scarico, non riesco a dare altro, e le situazioni non sono state a nostro favore. Mi sento inaridito". Perla dice la sua: "È una situazione particolare, da definire in questo momento. Non riesco a dargli una definizione e ora come ora non so quello che provo, Ci troviamo in una situazione di disagio. Ci sta che ognuno faccia il proprio percorso e che ci sia distacco. Ad oggi quel 10% è sceso tanto, non so se ci sia ancora".

Signorini chiede: "Da uno a 100 quanto pesa l'orgoglio nelle vostre parole?" Perla è la prima a rispondere: "L'orgoglio non l'ho mai messo in atto nei suoi confronti, più che altro ho una dignità. Non farne una questione di orgoglio fa parte della mia maturità. Io mi dissocio da cose che vedo come abbastanza ridicole. Mi riferisco a Greta. Lui sta gestendo in maniera normale la situazione. Con lei ha una scioltezza diversa e con me non accade".

Il conduttore cerca di andare fino in fondo alla faccenda: "Può essere che ai suoi occhi tu sia impegnativa?" -La gieffina risponde: "Non penso. Quando sono entrata nella casa abbiamo passato due settimane in maniera spensierata, non credo si sentisse a disagio. Con l'entrata di Greta è cambiato tutto". Dallo studio Cesara Buonamici ha una domanda per entrambi: "Se uno dei due stasera dovesse uscire l'altro si sentirebbe sollevato?" Perla è convinta: Assolutamente no, a me dispiacerebbe perché ha ancora tanto da dare. Non a me, perché qualsiasi cosa debba fare non lo deve fare all'interno della Casa".

Mirko interviene: "Sarei molto dispiaciuto, sollevato no. Perché è un percorso individuale e so che a lei fa molto bene. Per quanto riguarda l'orgoglio, no. Perché io so di aver dato tutto. Ci siamo fatte del male ma nel confronto le ho accettate e perdonate. L'amore ha mille sfumature, non c'è mai solo il bianco o il nero, io la penso così." Alla domanda "se Greta non fosse entrata nella casa sareste arrivati a questo punto?", Perla non le manda a dire: "No", mentre Perla afferma: "Sicuramente l'entrata di Greta mi ha destabilizzato molto. Non sono così lucido e leggero nel riuscire ad affrontare la situazione così. Mi ha fatto fare un passo indietro su tutto. Se non fosse entrata nella casa, sarei stato più leggero. La non presenza di Greta sarebbe stata una chiave di lettura importante per capire, ma anche a parti invertite"

In Super Led da soli

Alfonso Signorini lascia Mirko e Perla in Super Led da soli e Brunetti confessa: "Ti vedo un po' incattivita", ma la sua ex fidanzata non ci sta: "Sono decisa in quello che dico e penso. Se mi ero incattivita facevo altro. Mettiti nei miei panni e pensa a quanto lavoro sto facendo su me stessa... È normale che ci sia rimasta male, sfido chiunque ad affrontare le cose nel mio modo sia nei confronti suoi che tuoi". Mirko ammette: "A me dispiace, io sono una persona che non vuole fare del male con le parole..." Durante la pausa pubblicitaria, il confronto è proseguito con la Vatiero che chiede a Mirko chi inizialmente avrebbe preferito vedere al suo fianco nella Casa tra lei e Greta, e lui risponde: "Io stavo meglio quando in casa ero da solo".