Grande Fratello, Perla Vatiero ammette: "Ho perdonato Mirko, ma non lo sposerei domani"

La 22esima puntata del Grande Fratello inizia con il botto: Greta Rossetti arriva in studio da Alfonso Signorini per un confronto con Perla e Mirko, ma prima il conduttore le chiede come si sente e lei risponde: “Sono molto delusa. Ce l’ho con Mirko, perché non è in grado di prendere una decisione e questo non si fa a prescindere con alcuna donna. Ha detto che si pente del bacio che ci siamo dati. Di Angelica penso ancora che sia una gatta morta. Non so come faccia Perla a sopportarla. È sempre in mezzo”. Dopo la telecamera si sposta dallo studio alla Casa più spiata d'Italia, dove viene mostrata una clip riguardante Mirko, Perla e la loro complicità ritrovata.

Mirko e Perla innamorati? I commenti dei due interessati

Una complicità che sembra non essersi mai spezzata, quella di Mirko e Perla. Nel video di presentazione degli eventi si vedono i due ballare. “Sicuramente non era un ballo senza emozioni o che fai con un’amica. Era un ballo tra due persone che provano ancora tanto l’uno per l’altra”, afferma Brunetti. Angelica ammette di vedere “due occhietti a forma di cuoricino quando Mirko guarda Perla”. La Vatiero ricorda di essere stata molto male per la fine della relazione, tanto da piangere ogni giorno, mentre Mirko rivela: “Se mi dici: ‘Descrivimi l’amore’, io ti dico: ‘I 5 anni miei e di Perla. Eravamo una persona sola’. La ex fidanzata infatti ricorda che a lei e Mirko in effetti non mancava nulla quando stavano insieme. Nella clip si vede il gieffino piangere e confidare alla sua ex il motivo: “Piango per quello che non sono mai riuscito a trasmetterti, tutto ciò che ho fatto è stato per rendere felice te, anche quando io non lo ero’. In un secondo momento Mirko l’abbraccia e le dice di volerle bene, ma Perla in Confessionale afferma: “Sta a lui decidere e poi ovviamente starà a me capire come mi sento”

Una volta terminato il video, Mirko prende la parola su invito di Signorini: “Sicuramente la complicità con Perla è evidente, ma è anche normale: abbiamo convissuto e certe cose rimangono dentro. Sto riflettendo molto su me stesso, perché comunque io sto in un’altra relazione, la mia testa è lì. Io mi sento ancora innamorato di Greta, ho iniziato a mettere ogni tassello al proprio posto. Però sì, le emozioni sono evidenti”. Il conduttore poi gli chiede perché “ti penti di quel bacio che vi siete scmabiati davanti alla porta rossa?”, e lui spiega: “No, mi sono spiegato male. Non mi sono pentito del bacio o di ciò che ho provato con Greta in quell’istante. Mi sono pentito di essere andato contro me stesso, perché mi conosco e ciò che era successo quella sera nei confronti di Angelica va lontano dai miei valori e dalla persona che sono. Uno dei tasselli che ho iniziato a mettere a posto parte da quella situazione, certe cose non mi rappresentano”.

È il turno di Perla: “Tengo a precisare una cosa: quando ho detto che sta a lui decidere, intendevo che sta a lui farlo nella situazione generale in casa, e lì non c'entro io. Ad oggi c’è complicità nei suoi confronti, provo un bene enorme e non ho più rabbia dentro, il che mi porta a comportarmi in modo molto sereno nei confronti di Mirko. Non so se provo qualcosa o meno. Ho avuto più di una delusione da parte sua, che io sinceramente non ho affrontato, anche se l'ho perdonato”. Dallo studio Cesara Buonamici interviene: “Non ho capito cosa è successo alla vostra storia. Avete parlato di un finale in cui vi facevate del male. Dov’era il veleno nell’ultimo periodo? Mirko chiarisce: “Noi avevamo deciso di convivere quando avevamo ventuno anni, abbiamo affrettato i tempi. Perla si è dovuta ricostruire da capo e questo… l’ha stressata”.

I commenti dei gieffini

Non mancano poi le reazioni degli inquilini, prima tra tutti Anita Olivieri, la quale sostiene che i due siano ancora innamorati: “Il sentimento lo vedo ancora e penso che Greta sarà un’ottima spettatrice da fuori”. Varrese invece afferma: “Quando c’è una terza persona fuori da qua, credo che sia giusto avere un comportamento un pochino più accorto”. Beatrice aggiunge: “Lei si può sentire umiliata, mancata di rispetto. C’è una persona fuori che ha già dimostrato di essere gelosa e chiaramente le stai facendo un torto. Tra Mirko e Perla c’è sicuramente un sentimento profondo su cui si potrebbe costruire anche un futuro. Secondo me lei domani si sposerebbe con lui. Probabilmente Mirko attende qualcosa di più. Lui può puntare molto alto, lei più di tanto no. Mirko è bello, intelligente, un imprenditore, per Perla sarebbe un buon partito. Lui è un pezzo grosso, uno così non lo trova più”.

Nel salone Beatrice commenta quanto da lei affermato nei giorni scorsi: “Ci sono sempre molte differenze tra maschio o femmina, purtroppo. Lei è meravigliosa e bellissima, ma per… Io ho la sensazione che lei si sposerebbe domani, mentre lui ha ancora voglia di sperimentare”. Perla è convinta che non lo farebbe mai, decidere di convolare a nozze il giorno dopo, perché: “Io non so se è l’uomo che ad oggi può fare parte del mio futuro. Se avessi voluto sposarlo, forse non sarei tornata indietro. L’avrei potuto fare già anni fa, ma non l’ho fatto, perché non mi interessa il fatto che sia un buon partito”. Mirko chiude la questione svelando che si era innamorato di Perla per la sua indipendenza e che uno dei problemi legati alla fine della relazione riguardava proprio la sua voglia di realizzarsi. Dallo studio Greta ammette: “Io non mi considero fidanzata con Mirko”