Grande Fratello: Perla e Mirko lontani, Beatrice ammette: "Non me ne frega niente"

La 24esima del Grande Fratello inizia con un blocco tutto dedicato al triangolo "dei Bermuda”, come lo chiama Alfonso Signorini: Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Una volta entrata nella Casa la tentatrice di Temptation Island, l’atmosfera è diventata più tesa, con Perla che non vive bene tutto ciò: “Se la situazione mette negatività io cerco distacco. Io penso che Greta abbia deciso di provarci per sé stessa, e sia poi entrata nella nostra dinamica. Se fosse capitato a lui, sarebbe andato fuori di testa”. Tutti e due sono d’accordo sul fatto che la situazione è difficile e brutta, tanto che Perla afferma: "Non è più un gioco". Anche Mirko la pensa in maniera simile: “Questa è vita, e metterla qua dentro è difficile. Con voi due non sarà mai un gioco”.

Le parole di Mirko e Perla

Dopo aver lanciato la clip che racconta gli ultimi giorni della coppia, Signorini si rivolge ai due diretti interessati: "Noi tutti ci rendiamo conto della difficoltà che voi vivete in questa convivenza forzata. Ognuno di voi aveva dentro di sé previsto questa cosa. Se io chiamo Mirko, è ovvio che poi chiamerò anche Perla e Greta. Sapevate che avreste vissuto questa situazione. Poi ognuno è libero di viverla come vuole. È un percorso duro che però vi farà uscire con le idee più chiare e sono sicuro che con il tempo tutto migliorerà".

Mirko è invitato da Signorini a prendere la parola: “Quando sono stato chiamato per entrare nel GF, nella testa viaggiava questo pensiero, ma viverlo qui dentro è molto diverso. Oggi ho ridimensionato le cose e mi sento più leggero. Sono umano anche io. Sono crollato, ma mi ha fatto bene. Adesso voglio prendermi del tempo per me stesso, uscendo fuori da questa situazione. Questa situazione mi ha stravolto la vita: loro sono due riflessi di me, due parti importanti”.

Anche Perla vuole prendersi cura di sé: “È una situazione difficile perché mi sembra di tornare indietro e rivedere cose che mi hanno fatto male. Riviverle qui mi fa ancora male. La cosa che mi ferisce è che quella ferita l’avevo chiusa e ora si è riaperta. Sono crollata. Vado avanti ora, mi distacco dalla situazione perché non mi fa bene. Una cosa che mi sono promessa è che la priorità devo essere io. La notte scorsa ho cercato il contatto con lui, è vero: abbiamo chiacchierato per tranquillizzarci un po’, in lui trovo sicurezza, ma penso ci sarà distacco sotto molti punti di vista, è meglio così".

Beatrice commenta il triangolo tra Mirko, Greta e Perla

Chiamata in Confessionale per ascoltare un videomessaggio da parte dei figli, che vorrebbe rivedere per capire, guardandoli negli occhi, come stanno veramente, Beatrice svela: "Qui è cambiato tutto, avete portato una situazione esterna complessa inserendola tra le dinamiche e questo ha creato un cratere forte. A me del triangolo sinceramente non me ne frega niente. Posso dirlo? Mi dispiace ma proprio non mi interessa, mi annoia". L'attrice ha risposto a questa domanda di Signorini: "Cosa pensi di questo triangolo tra Mirko, Perla e Greta?".