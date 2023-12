Grande Fratello, Perla e Mirko commuovono tutti: il ritorno di fiamma è nell'aria

Nel video in alto, l'emozionante incontro tra Perla e Mirko

Durante la puntata del Grande Fratello, in onda il 23 dicembre su Canale 5, assistiamo a due nuovi confronti: quello tra Mirko e Greta e il secondo tra l'ex gieffino e Perla, decisamente il più commovente dei due momenti. Nel primo caso l'imprenditore è categorico e dice all'ex tentatrice di Temptation Island di non amarla più perché "molte volte mi ha messo in difficoltà" e per questo la "magia si è rotta". Lei continua ad affermare che la magia, se c'è stata, non può svanire nel nulla, e poi prende atto della sua scelta. Ma Cesara, dallo studio, lo massacra: "Io se stessi con uomo che ricorda sempre quanto fosse speciale il suo rapporto con la ex… Ma ti sembra normale?!". Insomma, tutti i torti l'opinionista non li ha, ma Mirko ribadisce: "Nessuno però si mette nei miei panni..." Per quanto riguarda il confronto con Perla, che avviene nel Tugurio, la freddezza non è certo di casa, ma vediamo insieme cosa è successo.

Il confronto tra Mirko e Perla

Prima di incontrare Perla, Mirko riceve una lettera piena d'amore da quest'ultima, ma Signorini non gli permette di leggerla in diretta e manda in onda un video in cui la gieffina afferma: "Mi manca, mi manca il fatto che dentro Casa condividevamo delle cose, la complicità, l'intimità che c'era prima, quello che eravamo in quelle due settimane insieme nel programma. Mi metto nei suoi panni perché quello che sta vivendo ora io l'ho già vissuto. Lui non è mai rimasto da solo. Ora non ha né Greta né me. Io penso che lui stia maturando la realtà delle cose adesso. Può far parte del mio futuro o io del suo? Non riesco a darmi una risposta. Il Natale era uno di quei momenti in cui riuscivamo a mettere da parte i litigi".

Nel video però sentiamo anche cosa c'è scritto nella famosa lettera dedicata a Mirko: "Avrei tante cose da dirti, ma come ben sai la maggior parte delle cose me le tengo nel cuore. Spesso mi capita di fermarmi a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tuti, ma soprattutto io. Dentro ho un miliardo di emozioni mentre ti scrivo. Mi manchi e lo sai: ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile".

Mirko nel Tugurio

Dopo la clip, Mirko sottolinea: "È vero, Greta e Perla non ci sono, ma per fortuna ho la mia famiglia. Quindi sono solo fino ad un certo punto. Forse è anche meglio per me, perché ho veramente bisogno di non aver nessuno al mio fianco". La Vatiero, sentendo le sue parole dal salone, scoppia a piangere e la sua reazione non passa inosservata. Lei spiega: "Piango perché conosco la situazione. Nel momento in cui lui entra nella casa e poi deve passare il Natale fuori da qui... So che per Mirko è tutto molto più complicato di quanto possa esserlo per me. Mi metto nei suoi panni. Gli voglio ancora un mondo di bene e gliene vorrò sempre. È stato, penso, il secondo uomo più importante dopo mio padre".

Anche Mirko si commuove e ammette: "Mi emoziono facilmente. Lei mi conosce bene e lo sa quanto è duro per me il periodo di Natale. Non ho fatto nemmeno l'albero". I due, finalmente, si incontrano nel Tugurio e si abbracciano stretti stretti, come se fossero un'unica persona. Parlano a bassa voce e lui confessa di stare bene e di aver bisogno di pensare a sé stesso, ma poi consiglia a Perla di farsi conoscere raccontandosi, dopo averle detto di non aver avuto contatti con la famiglia della gieffina: Racconta la donna che sei diventata e come ti sei evoluta". In seguito li raggiunge Signorini con la voce e dice a Mirko: "Non riesci proprio a stare lontano da lei", ma i due concordano sul fatto che lui sia perfettamente in grado di farcela. "Per lei io ci sarò sempre, non riesco a fare diversamente. Ho tanti rimpianti. Lei sa che ho sempre sperato fosse un Natale con la famiglia riunita. Se penso a come stavamo l'anno scorso... Preferisco restare così: lontani ma vicini", dice Mirko. Il conduttore gli chiede di salutarsi e Mirko le dice all'orecchio: "Sentimi accanto, veramente", e lei risponde: "Cerco di farlo".

Una volta che Perla rientra nel salone, Signorini dice a Greta: "Mirko non ti abbracciava come ha fatto con lei", e la Rossetti dichiara: "È diverso ed è normale. L'amore che ha provato per Perla non l'ha mai provato con me, come è giusto che sia. Sono bellissimi da vedere". Il conduttore aggiunge: "Non vi volevate proprio staccare, eh? C'è stato qualche momento in cui ho detto: 'Qua ci scappa il bacio'", ma lei risponde subito "no" e Signorini chiude il blocco con un "vabbè".